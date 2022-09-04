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3 часа назад

Педиатр Мамаева: правильно проколотые уши у ребенка улучшают зрение

Газета.Ruиещё 1

Врач-педиатр высшей категории, рефлексотерапевт Марина Мамаева рассказала, что детям следует прокалывать уши только в медицинских учреждениях, поскольку только врач может найти правильную точку, что сделает ношение сережек полезным для зрения. Об этом сообщает URA.RU.

Педиатр Мамаева: правильно проколотые уши у ребенка улучшают зрение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это инвазивное вмешательство. Оно должно происходить в условиях медицинского учреждения. Ничего не имею против сережек у девочек в ушах. Тем более если человек грамотный, доктор, то он правильно найдет место прокола, потому что это не абы куда делается. Вычисляется место этой точки. Кстати говоря, как рефлексотерапевт могу сказать, что постоянное массирование этой правильной точки на мочке уха улучшает зрение. Ношение сережек еще может иметь пользу», — рассказала педиатр.

По ее словам, прокалывать уши детям лучше в более осознанном возрасте, чтобы он понимал, зачем это нужно. Мамаева посоветовала проводить процедуру в 6-7 лет, но не раньше.

Ранее главный эксперт по педиатрии группы компаний «ИНВИТРО» Илья Жилкин заявил, что настроиться на учебу ребенку помогут соблюдение режима дня и поддержка родителей.

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