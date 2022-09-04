Педиатр Мамаева: правильно проколотые уши у ребенка улучшают зрение

«Это инвазивное вмешательство. Оно должно происходить в условиях медицинского учреждения. Ничего не имею против сережек у девочек в ушах. Тем более если человек грамотный, доктор, то он правильно найдет место прокола, потому что это не абы куда делается. Вычисляется место этой точки. Кстати говоря, как рефлексотерапевт могу сказать, что постоянное массирование этой правильной точки на мочке уха улучшает зрение. Ношение сережек еще может иметь пользу», — рассказала педиатр.