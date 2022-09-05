Как инклюзия помогает детям с ОВЗ

Что такое инклюзия? Дань моде или действительно разумный и эффективный подход к формированию групп людей, к выстраиванию коммуникаций в обществе? Споры на эту тему не утихают, а ясности в вопросе не наступает. Кто-то просто не понимает принципов инклюзии, а кто-то даже опасается инклюзивных детских коллективов и всеми силами пытается оградить своих детей. «Рамблер» попросил экспертов БФ «Семейная в помощь» рассказать об инклюзии, чтобы отмести все домыслы в этой сложной теме.

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Суть инклюзии заключается в том, что какие-то люди, ранее остававшиеся «за бортом» общественных процессов, начинают в него включаться. Собственно, само слово «инклюзия» происходит от латинского «includo», что означает «включаю». Например, сто с лишним лет назад женщины не имели избирательного права, а теперь имеют. Произошла своего рода инклюзия.

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Сегодня же под инклюзивностью чаще всего подразумевают включение в жизнь общества людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это люди, у которых есть особенности физического развития, инвалидность или ментальные отличия. Если они чувствуют себя полноправными участниками общественных процессов, они могут раскрыть свой потенциал и, невзирая на ограниченные возможности, жить яркой, насыщенной, полноценной жизнью.

Конечно, процесс инклюзии долгий, и он связан с изменением общественного мнения. И начинать надо с детей! Инклюзивный детский коллектив – это своего рода модель всего общества. Если дети с ОВЗ получат возможности учиться и развиваться в инклюзивных классах, кружках, студиях, летних лагерях – то они в дальнейшем будут идти по жизни более уверенно и свободно.

фото предоставлено пресс-службой

Инклюзивные детские коллективы не просто помогают детям с ОВЗ, они позволяют им и их родителям чувствовать себя нужными и интересными людьми. Инклюзивный подход действительно стирает некоторые границы в общении (выстроенные из-за стереотипов и надуманных опасений) и учит находить взаимопонимание в простых, казалось бы, вещах. Но это очень важно! Дети с ОВЗ точно так же любят играть, фантазировать и творить, как и другие дети. Они также упрямятся, иногда капризничают и не слушают взрослых – они такие же. И у каждого есть талант, восприимчивость к искусству, способность отличить добро от зла.

Именно поэтому самый эффективный путь к инклюзии – это творчество. В Москве, в частности, по инициативе благотворительного фонда «Семейная в помощь» работает инклюзивная детская театральная студия «Сны Алисы». Туда принимают всех детей. И к каждому подходят индивидуально. Ведь это важно для любого ребёнка, не так ли? Разглядеть личность, увидеть способности, развивать именно те качества в ребёнке, которые сильны – такой подход нужен к каждому, независимо от диагнозов.

В такой атмосфере, чувствуя любовь, доверие и безопасность, дети раскрываются. Удивительно, но свободное общение в инклюзивном коллективе помогает детям с ОВЗ даже в формировании простых бытовых привычек. Кроме того, у них улучшается память, они учатся концентрироваться и выполнять задачи разной сложности, быть частью коллектива. Все эти навыки очень важны для любого человека, и именно инклюзия помогает детям с ОВЗ их получить.

Талантлив каждый ребенок. Неважно, есть у него какие-то особенности развития или нет. В нашей студии «Сны Алисы» занимаются разные дети – и так называемые нормотипичные, и дети с особенностями развития. Так в студии формируется модель обычного общества. Мы не делаем никаких ограничений по нозологиям, возрасту, социальному положению – репетиции в студии бесплатные для всех ребят. Наша цель – помочь детям социально адаптироваться и развить навыки коммуникации между ребятами. В процессе репетиций дети учатся понимать свои эмоции и управлять ими, учатся выражать свои мысли доступно для окружающих. Через простые действия – помочь подвинуть стул, налить сок или собрать игрушки – они учатся не только помогать друг другу и чувствовать, где нужна поддержка, у детей закладывается понимание причинно-следственных связей. А это важно для развития остальных навыков и интеграции в повседневную жизнь.

– Любовь Ковалева, исполнительный директор БФ «Семейная в помощь», руководитель студии «Сны Алисы».

фото предоставлено пресс-службой

«Особенные» дети не хотят быть особенными. Они хотят быть такими как все – учиться в обычных школах, играть в театре или в оркестре. И это касается всех ограничений – будь то ДЦП, аутизм или ограничения по зрению. И то, что они занимаются театром, придаёт им уверенности в себе. И вот тут главный вопрос – ведь занятие театром придает уверенности и нормотипичным детям. Тогда в чем разница?