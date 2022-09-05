Эксперт оценил пользу уроков финансовой грамотности для детей

В Подмосковье будут учить финансовой грамотности с первого по девятый класс. Данное решение стало итогом совместной работы Минпросвещения, Минфина и Банка России. Детей будут учить правильно обращаться с деньгами, планировать расходы, принимать финансовые решения, а также противостоять уловкам аферистов. Что обязательно должно быть в учебной программе? Об этом «Радио 1» рассказал генеральный директор Talk Bank, эксперт по личным финансам Михаил Попов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Финансовая грамотность – это понимание человеком, как распоряжаться деньгами. В этом распоряжении есть несколько моментов: как получать доход, как строить карьеру и как распоряжаться деньгами – это накопления, работа с финансовыми инструментами и кредитами. Эти базовые вещи показывают человеку, как приумножать деньги, накапливать и распоряжаться ими», — сказал эксперт.

По его мнению, такие уроки положительно повлияют на финансовую грамотность детей. Так как все семьи разные, у кого-то родители имеют финансовую грамотность, а кто-то постоянно в долгах, поэтому школа может помочь многим. Сейчас уровень финансовой грамотности россиян невысок. При этом множество хорошей литературы по финансовой грамотности написано российскими авторами. Там сложные примеры описаны простым языком, а ребенок уже начинает осознавать, как делать накопления. Важно, чтобы на данных уроках были какие-то примеры, деловые игры, где бы нарабатывались навыки, отметил Попов.