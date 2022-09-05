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3 часа назад

Что приводит школьников к сколиозу

Inc-News

Виктория Занкина, эксперт в работе с детьми, имеющими сколиоз всех типов у условно здоровых детей и детей с ОВЗ, рассказала INC-News.ru, как выявить сколиоз у ребенка самостоятельно и избежать дальнейшего его развития.

Что приводит школьников к сколиозу
Фото: Inc-NewsInc-News

Сколиоз является одним из самых распространенных заболеваний костно-суставной системы, при котором происходят патологические изменения в позвоночнике и паравертебральных тканях.

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В процессе роста ребенка искривляются ребра и грудная клетка, что негативно влияет на внутренние органы ребенка. По статистике сколиозом страдают 5-10% детей и подростков.

Всего разделяют 4 степени сколиоза:

I степень - до 10º

  • опущенная голова;
  • сведенные плечи;
  • скошенный таз;
  • сутулость;
  • асимметрия надплечий и талии.

II степень - от 10º до 25º

  • ротация позвонков;
  • выпячивание в грудном отделе на стороне искривления.

III степень - от 25º до 50º

  • выраженный поворот позвонков;
  • хорошо очерченный реберный горб;
  • мышечная контрактура;
  • ослабление брюшных мышц;
  • выпирание реберных дуг.

IV степень - от 50º и более

  • выраженная деформация позвоночника;
  • растяжение паравертебральных мышц;
  • ребра и мышцы в зоне вогнутости западают.

Как родители самостоятельно могут выявить сколиоз на ранних стадиях?

Со слов Виктории Занкиной, которая является первым сертифицированным детским преподавателем йоги, автором методических пособий по занятиям с детьми - родители могут попросить ребёнка сесть или встать на ровную твёрдую поверхность - так как сам ребёнок чувствует своё тело, не поправлять положение. Посмотреть на плечи и лопатки - если заметна разница в их расположении, есть смысл заподозрить сколиоз. Также можно обратить внимание на чрезмерный прогиб поясницы и выпирающий живот, излишнее скругление грудной клетки и положение головы относительно шеи — это может не относиться напрямую к сколиозу, но также указывать на необходимость позаботиться об осанке.

Причинами сколиоза может быть:

  • неправильное положение тела во время занятий за письменным столом;
  • неудобная одежда и обувь;
  • не соответствующая гигиеническим нормам мебель;
  • малая двигательная активность;
  • неразвитые мышцы;
  • возрастные изменения;
  • перенапряжение отдельных групп мышц;
  • воспалительные процессы, нарушения обмена веществ;
  • заболевания внутренних органов.

Родителям, чьи дети родились с нарушением тонуса мышц или сенсорными нарушениями, при которых у ребёнка сложности с ощущением положения своего тела в пространстве и координацией движений, необходимо стимулировать физическое развитие ребёнка с самого раннего возраста.

Важно, чтобы ребёнку нравилось двигаться, поощрять любой искренний двигательный интерес ребёнка. При выборе активностей рекомендуется обратить внимание на те виды занятий, где используются симметричные движения - то есть, правая и левая стороны тела нагружаются одинаково, или есть возможность адаптировать занятия таким образом. Активная "технологичная" - не прогулочная! - ходьба, йога, пилатес - хорошие варианты, при условии, что у ребёнка позитивные отношения с педагогом и сам факт движения приносит приятные эмоции.

«Мой многолетний педагогический опыт показывает, что принуждение к занятиям закладывает некачественный фундамент отношений с собственным телом, ребёнок стесняется себя и перенапрягается, что усугубляет мышечный дисбаланс и, соответственно, сколиотические искривления позвоночника. А при врождённых нарушениях нужно понимать, что заботиться о позвоночнике человек должен будет всю жизнь, а не только в детстве»,

- рассказала Виктория Занкина.

Также бывают врожденные особенности, когда, несмотря на все усилия и занятия, сколиоз прогрессирует с возрастом - в этом случае специалисты, наблюдающие ребёнка, могут порекомендовать оперировать, если искривления позвоночника угрожают функциям жизненно важных органов.

Впрочем, такие ситуации малочисленны и в большинстве случаев детям и взрослым со сколиозами удаётся жить вполне качественно с помощью корректно подобранной физической активности, которая положительно сказывается как на физическом, так и на эмоциональном состоянии.

Со слов эксперта, каждый родитель должен понимать, чтобы уберечь своего ребенка от сколиоза, прежде всего нужно научиться педагогическому подходу взаимодействия с ребёнком — это значит с раннего возраста заинтересовать ребёнка изучать своё тело, рассматривать анатомические атласы и тематические книги, подходящие по возрасту, рассуждать вместе с ребёнком о том зачем нужны разные органы и части тела, в частности, позвоночник, как мы, хозяева своего тела можем им управлять. И, конечно, заниматься упражнениями вместе с ребёнком или доверить опытному специалисту знакомому со спецификой такого варианта развития ребёнка.

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