Офтальмолог перечислил способы сохранить зрение школьника

Чтобы сохранить зрение, школьникам следует регулярно гулять и соблюдать режим дня, считает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков. Эти и другие способы сохранить здоровье глаз он перечислил в пресс-релизе, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Во время учебного года нагрузка на зрение детей школьного возраста возрастает, отметил офтальмолог. Чтобы снизить ее, ребенку необходимо во время перемен участвовать в активных играх, требующих быстрой реакции и смены фокуса. Наилучшим вариантом подобной активности Хомяков назвал настольный теннис.

Также, по словам врача, необходимо сократить время работы с гаджетами: ими можно и нужно пользоваться во время учебы, но в перерывах между уроками лучше обойтись без них. Кроме того, гаджеты не должны заменять традиционные способы социализации детей.

Во внешкольное время детям необходимо гулять не менее двух часов в день при естественном освещении и делать гимнастику для глаз, продолжил Хомяков.

Среди других способов сохранения здоровья зрения офтальмолог назвал соблюдение рекомендаций по чтению. Наиболее физиологичной считается дистанция Хармона, при которой расстояние от глаз до предмета, с которого читает ребенок, равна длине от локтя до кончика указательного пальца, объяснил он. Хомяков добавил: «В среднем она равна для детей 30-35 сантиметров, для взрослых немногим больше — 40-45 сантиметров. Положение книги или гаджета должно быть перпендикулярным линии взора».

В заключение врач напомнил, что для здоровья глаз не менее важно соблюдение режима дня: спать надо не менее семи-восьми часов и при этом ложиться стоит не позднее десяти вечера.