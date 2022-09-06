Как цвет волос влияет на активность детей

Дети с рыжими волосами более непоседливы, чем с другими цветами волос. Об этом рассказала сексолог и психотерапевт Диана Генварская.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

У детей с рыжими волосами выделяется больше гормона эндорфина, который еще называют «гормоном счастья». Он и придает непоседливости, которую зачастую путают с гиперактивностью, говорит врач.

«Некоторые называют это гиперактивностью, но о ней говорить сложно, так как у детей просто большое количество энергии»,

– отметила Генварская.