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51 минуту назад

Как цвет волос влияет на активность детей

РИА "ФедералПресс"

Дети с рыжими волосами более непоседливы, чем с другими цветами волос. Об этом рассказала сексолог и психотерапевт Диана Генварская.

Как цвет волос влияет на активность детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

У детей с рыжими волосами выделяется больше гормона эндорфина, который еще называют «гормоном счастья». Он и придает непоседливости, которую зачастую путают с гиперактивностью, говорит врач.

«Некоторые называют это гиперактивностью, но о ней говорить сложно, так как у детей просто большое количество энергии»,

– отметила Генварская.

По словам специалиста, гиперактивность еще проявляется агрессией, неуправляемостью и асоциальным поведением, передает РИАМО.

Дети,
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