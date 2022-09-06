Психолог дала советы, как защитить ребёнка от действий незнакомцев

«Обучать ребёнка надо уже примерно с годовалого возраста. Каждый раз, гуляя с малышом на площадке, начните объяснять ему: он должен сначала спрашивать у вас, можно или нельзя (взять. — RT), если кто-то хочет ему что-то дать, подарить, показать, или он решил уйти куда-то, даже совсем недалеко от площадки», — сказала Бурьевая в разговоре с «Москвой 24».