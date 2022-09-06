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1 час назад

Психолог Бурьевая дала советы родителям, как защитить ребёнка от действий незнакомцев

RT на русском

Психолог Елена Бурьевая рассказала, как научить ребёнка правилам поведения с незнакомыми людьми.

Психолог дала советы, как защитить ребёнка от действий незнакомцев
Фото: RTRT

«Обучать ребёнка надо уже примерно с годовалого возраста. Каждый раз, гуляя с малышом на площадке, начните объяснять ему: он должен сначала спрашивать у вас, можно или нельзя (взять. — RT), если кто-то хочет ему что-то дать, подарить, показать, или он решил уйти куда-то, даже совсем недалеко от площадки», — сказала Бурьевая в разговоре с «Москвой 24».

Важно знакомить детей и с социальными кругами, рассказывать им про личные границы.

Также специалист напомнила родителям, чтобы они были внимательны и не допускали непостоянства в правилах безопасности.

Дети,
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