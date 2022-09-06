Как помочь ребенку избежать стресса в школе

Начался новый учебный год, школьники вернулись за парты, но вместе с учебниками и тетрадями вернулся стресс. Кто-то переживает из-за экзаменов, кто-то — из-за взаимоотношений с одноклассниками, а кто-то просто не может вернуться в ритм после каникул. О том, как безопасно уменьшить стресс для своего ребенка, “Рамблеру” рассказала заведующая кафедрой «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий Ирина Никулина.

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Как отметила эксперт, причины стресса у современных детей отличаются от того, что было у их родителей. К ним она относит: повышенную учебную нагрузку, буллинг, высокую “мобильность” родителей, мировые новости и состояние экологии.

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Родители должны сами наблюдать за своим ребенком и при подозрении на высокий уровень стресса обращаться к специалистам. Тревожность может проявляться в виде проблем с ЖКТ, проблемам со стулом, бессонницей и потерей аппетита.

“Вычислить эмоционально «разбалансированного» ребенка нетрудно: у него снижаются адаптационные способности и в ответ даже на рядовые стрессовые ситуации он демонстрирует пассивность, отстраненность, раздражение, страхи, капризность или агрессию” Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Существуют способы сократить стресс ребенка с помощью простых вещей.

Занимайтесь совместным досугом

Стоит организовать совместный досуг с ребенком, чтобы не только отвлечь его, но и повысить уровень взаимодействия с родителем. Можно составить календарь планов, где будут учтены его любимые активности. Не стоит думать, что физические нагрузки в виде дополнительных занятий избавят ребенка от стресса.

“Одни «антистрессовые» гормоны вырабатываются при физических нагрузках (дофамин), а другие – при объятиях с близкими (окситоцин)” Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Улучшите качество сна

Сон не обязательно должен быть долгим, но он всегда должен быть качественным, и родитель может об этом позаботиться. Так, здоровому сну способствует прохладная температура, влажность, отсутствие источников яркого света, а также ограничение использования гаджетов.

В некоторых случаях можно прибегнуть к помощи лекарственных препаратов. Однако не стоит принимать “взрослые” успокоительные, а также серьезные медикаменты без назначения врача.

“Для детей желательно выбирать щадящие и натуральные препараты, например, если ребенок раздражителен, одинаково тревожен не только днем, но и ночью (тяжело засыпает, просыпается среди ночи и т.д.), то ему подойдет гомеострес. Этот препарат позволит нормализовать эмоциональное состояние и одновременно сохранить когнитивные способности ребенка. Но если к стрессовому состоянию добавляется выраженная аритмия или судороги – могут понадобиться препараты магния, направленные на мышечное расслабление” Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Специальное питание

Не секрет, что правильное питание влияет на общее качество жизни, а также состояние ребенка. В первую очередь, у него должен быть вкусный завтрак, богатый белком и сложными углеводами. В качестве источника белка лучше всего выбирать мясо индейки, курицы, постную говядину или нежирную свинину. Стоит убрать из рациона напитки с кофеином: чай, кофе, сладкие газировки и шоколад. Сладкого также стоит остерегаться.

“Сладкое лишь ошибочно сразу после приема помогает «поднять» настроение. Однако впоследствии повышение сахара заставит ребенка использовать зарезервированные источники энергии. А это уже провоцирует раздражительность и вялость, лишь усугубляя симптомы беспокойства” Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.

Помогите ребенку эмоционально

В доме должна быть безопасная атмосфера для ребенка, в которой он может спокойно выговориться, а также довериться вам. Не отказывайтесь от эмоций вашего ребенка и помогайте ему разобраться со своими чувствами.