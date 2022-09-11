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1 час назад

Как мошенники наживаются на детях: новые схемы обмана

Мира Маркина

В современном мире дети начинают взаимодействовать с гаджетами, еще даже не научившись читать. С возрастом они посещают все больше различных сайтов, и вместе с тем имеют больше шансов стать жертвами мошенников. Подробнее о том, как злоумышленники пытаются обмануть детей интернете – в материале "Рамблера".

Как мошенники наживаются на детях: новые схемы обмана
Фото: unsplashunsplash

Липовые магазины

Особенно следует насторожиться родителям, чьи дети проводят много времени за компьютерными играми. Мошенники нередко создают поддельные магазины онлайн-игр, где покупатель вводит данные карты, после чего лишается денег. Кроме того, злоумышленники могут писать несовершеннолетним на тематических форумах: они втираются в доверие, а затем просят прислать информацию, указанную на банковской карте родителя.

Легкий заработок

В попытках найти подработку порой подростки натыкаются на заманчивые объявления. Пресловутые работодатели обещают, что будут платить деньги за прохождение тестов или участие в опросах. А вот чтобы перевести заработанное, мошенники вновь просят прислать все данные карты.

Взлом соцсетей

Здесь на уловку мошенников уже попадаются не сами дети, а их окружение и иногда даже родители. Мошенники взламывают аккаунт ребенка в популярной соцсети и пишут его друзьям или родственникам с просьбой срочно перевести крупную сумму денег. Если вы получили такое сообщение, позвоните ребенку и убедитесь, что он действительного его отправлял вам. Если номера нет, свяжитесь с его близкими.

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