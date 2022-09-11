Как мошенники наживаются на детях: новые схемы обмана

В современном мире дети начинают взаимодействовать с гаджетами, еще даже не научившись читать. С возрастом они посещают все больше различных сайтов, и вместе с тем имеют больше шансов стать жертвами мошенников. Подробнее о том, как злоумышленники пытаются обмануть детей интернете – в материале "Рамблера".

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Липовые магазины

Особенно следует насторожиться родителям, чьи дети проводят много времени за компьютерными играми. Мошенники нередко создают поддельные магазины онлайн-игр, где покупатель вводит данные карты, после чего лишается денег. Кроме того, злоумышленники могут писать несовершеннолетним на тематических форумах: они втираются в доверие, а затем просят прислать информацию, указанную на банковской карте родителя.

Легкий заработок

В попытках найти подработку порой подростки натыкаются на заманчивые объявления. Пресловутые работодатели обещают, что будут платить деньги за прохождение тестов или участие в опросах. А вот чтобы перевести заработанное, мошенники вновь просят прислать все данные карты.

Взлом соцсетей