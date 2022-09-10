Реальный отзыв: стоит ли покупать ребенку часы с GPS

Умные часы для детей с функцией GPS - популярный у родителей гаджет. Какие у него плюсы и минусы, а также, что пишут реальные покупатели? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Зачем ребенку нужны умные часы?

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Часы с функцией GPS позволяют отслеживать геолокацию ребенка через приложение и точно определять место, где он сейчас находится. Как правило, они предназначены для учеников младших классов, некоторые из которых уже ходят в школу самостоятельно. Также в часах, в зависимости от модели, есть кнопка SOS, функции звонков, аудио и текстовых сообщений, шагомера, измерения температуры и другие.

Стоимость умных часов начинает примерно от 2000 тысяч рублей.

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Отзывы покупателей

Главный вопрос, который волнует родителей: стоит ли покупать умные часы или лучше сразу брать мобильный телефон? По словам покупателей, часы удобны, так как они всегда у ребенка на руке, но при этом не отвлекают его от учебы. Телефон же школьник может где-то забыть или оставить в рюкзаке, не отвечая на звонки.

"В течении дня подключаюсь к часам и слушаю, что происходит. И ребенка не отвлекаю во время учебы, и сама меньше волнуюсь";

"Покупались часы как альтернатива мобильному телефону. Ну и для спокойствия родителей, конечно. Ребенок не очень доволен, т.к. это не мобильный - ни в игрушки поиграть, ни в интернете посидеть. Нам пока нравится, т.к. всегда можно быть на связи, есть СОС-кнопка";

"Наши потребности удовлетворяет полностью. Мальчик активный может и уйти случайно, сейчас есть возможность позвонить, а не бегать искать. Понравился обратный звонок, можно знать, что происходит, когда взрослых нет рядом".

При этом у гаджета есть и минусы. В отзывах ко многим умным часам покупатели жалуются на неточное определение геолокации:

"Когда сын в школе, геолокация отображает местоположение в другом месте, иногда на пол километра, бывает и на два".

Для более точных данных покупатели рекомендуют отключить геолокацию по вышкам и wi-fi и оставить только GPS. Также в отзывах советуют проверять, есть ли у сотового оператора покрытие 2G в вашей местности.

Еще один частый минус - часы плохо держат зарядку, поэтому стоит обратить внимание на мощность аккумулятора при покупке: