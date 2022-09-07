Лор рассказала, чем опасен детский храп

У ребенка могут происходить остановки дыхания и вследствие этого развиться синдром обструктивного апное, если он храпит во время сна. Об этом Москве 24 рассказала заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Тамара Дворникова.

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По ее словам, храп может стать причиной того, что ткани и органы детского организма будут недостаточно снабжаться кислородом, отметила врач. Кроме этого, апное может привести к заболеваниям эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

Поэтому, если ребенок храпит во сне и это не связано с заложенностью носа, например из-за отека при ОРВИ, очень важно привести его на осмотр к врачу. Такую проблему необходимо лечить, но делать это должен профессиональный доктор. "Бабушкины рецепты", советы знакомых или инструкции из Сети лучше даже не пробовать, предупредила специалист.

Кроме того, часто храп у детей начинается из-за ожирения. В этом случае увеличение объема ткани глотки вызывает механическое сужение дыхательных путей.