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1 час назад

Врач призвала не кормить детей сосисками и наггетсами

Говорит Москваиещё 1

В этих мясосодержащих продуктах недостаточно белка, необходимого для роста и развития организма. Лучше ежедневно готовить ребёнку кусок красного мяса.

Врач призвала не кормить детей сосисками и наггетсами
Фото: unsplashunsplash

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала кандидат медицинских наук Евгения Деева.

«Необходимо сбалансированное питание с достаточным количеством белков животного происхождения. 10-15% белка, суточный рацион ребёнка должен состоять на две трети из животных белков. Потому что именно животные белки дают организму ребёнка эссенциальные аминокислоты. Для чего я сейчас говорю о белке? Чтобы родители понимали, что это неспецифическая резистентность. Все основные бойцы сосредоточены на слизистых ребёнка — это, например, лизоцим или секреторный иммуноглобулин А. Это всё белки, если в рационе ребёнка не будет достаточного количества полноценного белка, то эта неспецифическая защита просядет. Это не сосиски или наггетсы, а кусок мяса, желательно красного. Это должно быть в рационе ребёнка желательно ежедневно. Если мы говорим об иммунитете в целом, то гуморальный иммунитет — это тоже белки».

Врач также подчеркнула, что ребёнок ежедневно должен съедать 300-400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, стоит воздержаться от бесконтрольного потребления витаминов.

«Витамины и микроэлементы — если ребёнок питается сбалансированно, то они будут в рационе присутствовать. Овощи и фрукты обязательно должны присутствовать в рационе ребёнка в количестве не менее 300-400 граммов в день. Это могут быть разные овощи и фрукты. Если будем делать эту дотацию, то витамины в баночках не столько и нужны. Постоянный приём витаминов нежелателен, потому что часто в этот комплекс поливитаминов входят и микроэлементы, а для того, чтобы понять каких микроэлементов действительно не хватает ребёнку, нужно сделать анализы».

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