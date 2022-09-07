Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
48 минут назад

Как распознать депрессию у школьника

Слово и Дело

Современные родители все больше внимания уделяют психологическому состоянию своих детей. С началом учебного года настроение школьников может быть переменчивым. В каком случае нужно насторожиться и как распознать надвигающуюся апатию у ребенка — «Слово и Дело» рассказала психолог Мария Макарова.

Как распознать депрессию у школьника
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Указать на ухудшение состояния школьника могут психологические реакции и соматические особенности поведения.

«Это смена настроения, аппетит, сон, двигательная активность, социальное поведение. Если вы заметили какие-то признаки или их совокупность, то необходимо разобраться в первую очередь на уровне семьи. К специалистам тоже нужно обращаться, но, как говорится, без "фанатизма", потому что очень многое могут и сами взрослые — при условии доверительного контакта с ребенком»,

— объяснила психолог.

При этом Мария Макарова рекомендует родителям не впадать вкрайности и не надумывать себе лишнего, поскольку говорить о наличии депрессии у детей может только врач.

«Депрессия — это достаточно серьезный диагноз, который ставит специалист. На сегодняшний день некоторым детям младшего возраста ставят депрессию, но, как правило, это связано с серьезными нарушениями на биологическом уровне (например, наследственные причины, сложные роды, перенесенные заболевания). С возрастом депрессия может быть связана и с психологическими проблемами, у детей и подростков — это проблемная социализация, детско-родительские отношения и психотравмирующие события. Каждый человек — это уникальная комбинация врожденных и приобретенных данностей, которые раскрываются в индивидуальном жизненном пространстве»,

— обратила внимание специалист.

Психолог рекомендует родителям придерживаться золотойсередины при воспитании детей, без фанатизма относясь к временным перепадам настроения, но и не забывая уделять внимание ребенку.

Дети,Мария Макарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители