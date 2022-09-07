Как распознать депрессию у школьника

Современные родители все больше внимания уделяют психологическому состоянию своих детей. С началом учебного года настроение школьников может быть переменчивым. В каком случае нужно насторожиться и как распознать надвигающуюся апатию у ребенка — «Слово и Дело» рассказала психолог Мария Макарова.
Указать на ухудшение состояния школьника могут психологические реакции и соматические особенности поведения.
«Это смена настроения, аппетит, сон, двигательная активность, социальное поведение. Если вы заметили какие-то признаки или их совокупность, то необходимо разобраться в первую очередь на уровне семьи. К специалистам тоже нужно обращаться, но, как говорится, без "фанатизма", потому что очень многое могут и сами взрослые — при условии доверительного контакта с ребенком»,
— объяснила психолог.
При этом Мария Макарова рекомендует родителям не впадать вкрайности и не надумывать себе лишнего, поскольку говорить о наличии депрессии у детей может только врач.
«Депрессия — это достаточно серьезный диагноз, который ставит специалист. На сегодняшний день некоторым детям младшего возраста ставят депрессию, но, как правило, это связано с серьезными нарушениями на биологическом уровне (например, наследственные причины, сложные роды, перенесенные заболевания). С возрастом депрессия может быть связана и с психологическими проблемами, у детей и подростков — это проблемная социализация, детско-родительские отношения и психотравмирующие события. Каждый человек — это уникальная комбинация врожденных и приобретенных данностей, которые раскрываются в индивидуальном жизненном пространстве»,
— обратила внимание специалист.
Психолог рекомендует родителям придерживаться золотойсередины при воспитании детей, без фанатизма относясь к временным перепадам настроения, но и не забывая уделять внимание ребенку.