Как распознать депрессию у школьника

«Депрессия — это достаточно серьезный диагноз, который ставит специалист. На сегодняшний день некоторым детям младшего возраста ставят депрессию, но, как правило, это связано с серьезными нарушениями на биологическом уровне (например, наследственные причины, сложные роды, перенесенные заболевания). С возрастом депрессия может быть связана и с психологическими проблемами, у детей и подростков — это проблемная социализация, детско-родительские отношения и психотравмирующие события. Каждый человек — это уникальная комбинация врожденных и приобретенных данностей, которые раскрываются в индивидуальном жизненном пространстве»,