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8 часов назад

В Госдуму внесли проект о запрете распространения идей чайлдфри среди детей

Lenta.ruиещё 16

В Госдуму внесли проект о запрете распространения идей чайлдфри среди детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Депутаты заксобрания Башкирии (Курултая) внесли в Государственную Думу законопроект, предусматривающий запрет на распространение идей чайлдфри среди детей. Соответствующий документ опубликован в думской базе законопроектов.

«Популярность идеологии (чайлдфри — прим. «Ленты.ру») связана с тем, что ее последователи позиционируют себя сторонниками гедонизма — философского направления, сводящего смысл существования человека к удовлетворению исключительно личностных потребностей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта считают, что сторонники этой идеологии распространяют идеи добровольного отказа от рождения детей, что идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

Таким образом, в документе предлагается отнести к информации, которая причиняет вред здоровью и развитию детей, не только информацию об однополых отношениях, но и добровольном отказе от рождения детей и бездетности.

Ранее в Совфеде предложили запретить публиковать в интернете материалы о радикальном феминизме, чайлдфри и «нездоровых половых отношениях» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму.

Дети,Совет Федерации,Госдума,
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