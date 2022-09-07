Назван способ защитить молочные зубы детей от кариеса

Даже если дети регулярно чистят зубы, этого недостаточно для предотвращения кариеса, считает практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Она пояснила «Ленте.ру», почему для защиты зубов необходима профессиональная чистка.

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По словам Маруфиди, на зубах детей, так же как и у взрослых, образуется налет, с которым обычная зубная щетка не в силах справиться. Из-за этого постепенно развивается кариес, а молочные зубы разрушаются быстрее коренных.

Маруфиди отметила, что после 10 лет уже можно использовать методики профессиональной гигиены, актуальные для взрослых. Исключение составляет отбеливание, которое допустимо только после 14 лет.

Многие родители относятся к процедуре с опасением, но у профессиональной чистки зубов много плюсов, объяснила стоматолог. С ее помощью можно не только удалить затвердевший налет, но и помешать формированию зубного камня, ускоряющего развитие кариеса. К тому же если ребенку предстоит коррекция прикуса пластинами или брекетами, процедуру назначают в обязательном порядке.

Раз в три месяца необходимо проходить процедуру профессиональной чистки при молочных зубах и их смене на коренные