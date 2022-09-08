Стоматолог рассказала, как уберечь детские зубы от кариеса

Регулярной чистки молочных зубов недостаточно, чтобы уберечь их от кариеса. Стоматолог рекомендует несколько раз в год проводить детям профессиональную чистку, пишет «Лента.ру».

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Практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди рассказала, что на молочных зубах, как и на коренных, образуется налет, который невозможно удалить при помощи обычной зубной щетки. Это становится причиной развития кариеса, который разрушает детские зубы быстрее.

По словам медика, детям нужно делать профессиональную чистку зубов. Она отличается от «взрослой» – специалисты удаляют налет щетками с подходящими для молочных зубов составами. Чистку, которую проводят взрослым, можно начинать делать в возрасте от десяти лет, а отбеливание – не ранее 14 лет.

Маруфиди добавила, что профессиональная чистка не только удаляет затвердевший налет, но и не допускает формирование зубного камня. Детям, которым будут корректировать прикус при помощи пластин или брекетов, эта процедура проводится в обязательном порядке.