Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Стоматолог: От кариеса детские зубы убережет профессиональная чистка

Мир24

Регулярной чистки молочных зубов недостаточно, чтобы уберечь их от кариеса. Стоматолог рекомендует несколько раз в год проводить детям профессиональную чистку, пишет «Лента.ру».

Стоматолог рассказала, как уберечь детские зубы от кариеса
Фото: Мир24Мир24

Практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди рассказала, что на молочных зубах, как и на коренных, образуется налет, который невозможно удалить при помощи обычной зубной щетки. Это становится причиной развития кариеса, который разрушает детские зубы быстрее.

По словам медика, детям нужно делать профессиональную чистку зубов. Она отличается от «взрослой» – специалисты удаляют налет щетками с подходящими для молочных зубов составами. Чистку, которую проводят взрослым, можно начинать делать в возрасте от десяти лет, а отбеливание – не ранее 14 лет.

Маруфиди добавила, что профессиональная чистка не только удаляет затвердевший налет, но и не допускает формирование зубного камня. Детям, которым будут корректировать прикус при помощи пластин или брекетов, эта процедура проводится в обязательном порядке.

Стоматолог считает, что чистку детям нужно проводить раз в три месяца при молочных зубах и их смене на коренные. Данная процедура противопоказана детям с тонкой эмалью или аллергией на чистящие составы.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители