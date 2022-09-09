Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
5 часов назад

Названа основная причина частых простудных заболеваний у детей

Москва24иещё 1

Главной причиной частых простудных заболеваний у детей является ослабление иммунитета из-за недолеченной инфекции, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. Об этом сообщает "Мослента".

Названа основная причина частых простудных заболеваний у детей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Ребенок часто болеет не потому, что у него ослаблен иммунитет. Вернее, он у него в процессе частых заболеваний ослабевает, потому что у него остаются какие-то очаги инфекции, чаще всего это верхние дыхательные пути недолеченные",

– сказал он.

Османов отметил, что при появлении у ребенка температуры, насморка и других симптомов простуды родители зачастую лишь смягчают их различными лекарственными средствами, не проводя основательного лечения.

По его словам, из-за этого очаг заболевания в лице инфекции остается в организме ребенка и может активизироваться при первом же контакте с другим носителем.

Врач призвал родителей не заниматься в таких случаем самолечением, а обращаться в поликлинику.

Дети,Исмаил Османов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители