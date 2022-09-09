Названа основная причина частых простудных заболеваний у детей

Главной причиной частых простудных заболеваний у детей является ослабление иммунитета из-за недолеченной инфекции, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов. Об этом сообщает "Мослента".
"Ребенок часто болеет не потому, что у него ослаблен иммунитет. Вернее, он у него в процессе частых заболеваний ослабевает, потому что у него остаются какие-то очаги инфекции, чаще всего это верхние дыхательные пути недолеченные",
– сказал он.
Османов отметил, что при появлении у ребенка температуры, насморка и других симптомов простуды родители зачастую лишь смягчают их различными лекарственными средствами, не проводя основательного лечения.
По его словам, из-за этого очаг заболевания в лице инфекции остается в организме ребенка и может активизироваться при первом же контакте с другим носителем.
Врач призвал родителей не заниматься в таких случаем самолечением, а обращаться в поликлинику.