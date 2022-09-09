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4 часа назад

Как учителю найти общий язык с ребенком: простые приемы

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Чтобы найти общий язык с ребенком, учителю необходимо быть искренним и настоящим. Об этом рассказал заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид.

Как учителю найти общий язык с ребенком: простые приемы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Цитируя Пастернака, он должен «быть настоящим». Учитель – это актер, режиссер, сценарист, художник по костюмам, стилист. Все профессии, которые идут в перечислении к титрам фильма, – это все учитель»,

– сказал Красновид.

По его словам, дети – это самые требовательные зрители. Они способны почувствовать любую фальшь и с недоверием отнестись к тому, кто ее преподносит.

Красновид считает, что педагог должен уметь шутить и быть способным на самоиронию. Важно уметь открыто общаться и при этом требовать от детей качественных ответов по своему предмету, выполнения письменных работ и соблюдения дисциплины. Школьники должны чувствовать душевную теплоту педагога, сообщает РИАМО.

Среди главных качеств хорошего педагога – отзывчивость и эмпатия, а еще учитель должен быть интересным и требовательным.

Дети,
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