Как учителю найти общий язык с ребенком: простые приемы

Чтобы найти общий язык с ребенком, учителю необходимо быть искренним и настоящим. Об этом рассказал заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид.

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«Цитируя Пастернака, он должен «быть настоящим». Учитель – это актер, режиссер, сценарист, художник по костюмам, стилист. Все профессии, которые идут в перечислении к титрам фильма, – это все учитель»,

– сказал Красновид.

По его словам, дети – это самые требовательные зрители. Они способны почувствовать любую фальшь и с недоверием отнестись к тому, кто ее преподносит.

Красновид считает, что педагог должен уметь шутить и быть способным на самоиронию. Важно уметь открыто общаться и при этом требовать от детей качественных ответов по своему предмету, выполнения письменных работ и соблюдения дисциплины. Школьники должны чувствовать душевную теплоту педагога, сообщает РИАМО.