Психолог рассказал, как родители разрушают личность ребенка

Многие родители считают своих детей одаренными и буквально изводят малыша попытками развить таланты, дети посещают огромное количество кружков и секций, занимаются дома с репетиторами и практически лишаются детства в угоду амбициям взрослых. Как желание мамы и папы вырастить гения сказывается на детской психике, читайте в нашей новости.
Бесконечная вереница развивающих занятий может обернуться серьезным проблемами, клинический психолог Юрий Грязнов уверен, что это приведет к тому, что малыш не научиться различать свои собственные желания.
"Всяческие попытки ребенка проявить инициативу будут неосознанно и безжалостно блокироваться взрослым. Стремление к гениальности ребенка — это уничтожения его как личности на ранних этапах"
Специалист отметил, что если ребенок самостоятельно увлекся чем-то, то задача семьи мягко поддерживать развитие, необходимо полностью отказаться от давления и не превращать любимое хобби в «каторгу», сообщает «ОСН».