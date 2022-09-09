Психолог рассказал, как родители разрушают личность ребенка

Многие родители считают своих детей одаренными и буквально изводят малыша попытками развить таланты, дети посещают огромное количество кружков и секций, занимаются дома с репетиторами и практически лишаются детства в угоду амбициям взрослых. Как желание мамы и папы вырастить гения сказывается на детской психике, читайте в нашей новости.

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Бесконечная вереница развивающих занятий может обернуться серьезным проблемами, клинический психолог Юрий Грязнов уверен, что это приведет к тому, что малыш не научиться различать свои собственные желания.

"Всяческие попытки ребенка проявить инициативу будут неосознанно и безжалостно блокироваться взрослым. Стремление к гениальности ребенка — это уничтожения его как личности на ранних этапах"