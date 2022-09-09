Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
1 час назад

Психолог рассказал, как родители разрушают личность ребенка

Letidor.ru

Многие родители считают своих детей одаренными и буквально изводят малыша попытками развить таланты, дети посещают огромное количество кружков и секций, занимаются дома с репетиторами и практически лишаются детства в угоду амбициям взрослых. Как желание мамы и папы вырастить гения сказывается на детской психике, читайте в нашей новости.

Психолог рассказал, как родители разрушают личность ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Бесконечная вереница развивающих занятий может обернуться серьезным проблемами, клинический психолог Юрий Грязнов уверен, что это приведет к тому, что малыш не научиться различать свои собственные желания.

"Всяческие попытки ребенка проявить инициативу будут неосознанно и безжалостно блокироваться взрослым. Стремление к гениальности ребенка — это уничтожения его как личности на ранних этапах"

Специалист отметил, что если ребенок самостоятельно увлекся чем-то, то задача семьи мягко поддерживать развитие, необходимо полностью отказаться от давления и не превращать любимое хобби в «каторгу», сообщает «ОСН».

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители