Сколько часов сна нужно для активной жизни школьников

Исследование провели специалисты Центра общественного здоровья Калужской области.
Они отметили, что в сутки детям школьного возраста требуется 8-11 часов сна в зависимости от их возраста. Данными специалисты поделились с «МК в Калуге».
По словам врачей, нервная система детей ещё не окрепла, поэтому для них важно соблюдать режим сна, особенно в учебное время.
«Многим подросткам требуется от 9 до 9,5 часов сна ежедневно»,
– отметили специалисты.
Чтобы лечь спать пораньше, нужно заблаговременно начать делать домашнее задание, ограничить время просмотра телевизора и пользования гаджетами.
Также из рациона следует убрать кофеин и установить одинаковое время отхода ко сну на каждый день.
Полезное влияние на сон оказывают регулярные прогулки на свежем воздухе, также непосредственно перед сном требуется проветривать спальню.