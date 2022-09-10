Сколько часов сна нужно для активной жизни школьников

Исследование провели специалисты Центра общественного здоровья Калужской области.

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Они отметили, что в сутки детям школьного возраста требуется 8-11 часов сна в зависимости от их возраста. Данными специалисты поделились с «МК в Калуге».

По словам врачей, нервная система детей ещё не окрепла, поэтому для них важно соблюдать режим сна, особенно в учебное время.

«Многим подросткам требуется от 9 до 9,5 часов сна ежедневно»,

– отметили специалисты.

Чтобы лечь спать пораньше, нужно заблаговременно начать делать домашнее задание, ограничить время просмотра телевизора и пользования гаджетами.

Также из рациона следует убрать кофеин и установить одинаковое время отхода ко сну на каждый день.