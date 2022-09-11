Почему важно вовремя приучать детей к порядку в доме

Куртка валяется на полу, тетрадь по обществознанию пропала еще на прошлой неделе, а домашнее задание по математике школьнику пришлось наскоро делать перед самым выходом из дома. Мама недовольна, папа хмурится, а ученик получает порцию нотаций. На каком этапе родители сделали что-то не так, если ребенок не приучен к порядку? Можно ли исправить ситуацию? И почему надо начать с себя? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: m24.ru m24.ru

В начале осени вдруг становится очевидно, чьи дети с малых лет привыкли все аккуратно раскладывать по своим местам, а кто не был приучен убирать за собой хотя бы игрушки. Мамы начинают понимать, насколько коварна фраза: "Оставь. Я сама быстрее сделаю". Ее они часто произносили, когда малыш еще только ходил в детсад.

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По принципу "я сама" действуют и вечно занятые женщины, и те, кто привык всегда баловать детей. Одни и рады, чтобы ребенок был самостоятельным, но никак не могут доверить малышу даже элементарные дела, потому что поначалу он выполняет все медленно и неловко. Тогда мамы берут на себя больше, чем надо. Они не оставляют возможности ребенку выработать элементарные навыки. Другие матери берегут детей от домашней работы, потому что привыкли сдувать с них пылинки. Результат в обоих случаях один – школьники не способны без мамы поддерживать элементарный порядок.

Если ребенок не укладывает сам с вечера портфель, бросает форму куда попало и не знает, где лежат его личные вещи, то система воспитания явно дала сбой. Но переломить ситуацию никогда не поздно.

Школьнику прежде всего надо объяснить, для чего следует придерживаться порядка. Если ребенок привык складывать учебники и тетради в одну стопку, то вечером ему достаточно протянуть руку и взять нужное пособие, чтобы потом его переложить в ранец. Это гораздо лучше, чем метаться по комнате, заглядывая под диван, рыться на полках и в ящиках стола в поисках необходимых предметов.

То же самое касается школьной формы: у нее должно быть свое законное место. Если ребенок знает, что утром найдет вещи в конкретном шкафу, куда вечером и повесил одежду, то удастся избежать хаоса и суеты.

Родителям следует отвести для вещей ребенка определенное место, чтобы избежать вопросов о том, где лежат футболки и рубашки. Пусть дети сами "рулят" в этом пространстве, без маминых реплик вроде: "Не лезь. Ты мне весь порядок сломаешь". Конечно, у кого-то на первых порах не все толстовки или джинсы будут красоваться на вешалках. Особенно это касается подростков, которые в определенном возрасте игнорируют порядок и просто комкают вещи, заталкивая их в шкаф. Зато несомненный плюс в том, что одежда, по крайней мере, сосредоточена в одном конкретном месте.

Все мы знаем: чтобы требовать от других выполнения каких-то правил, надо и самим их соблюдать. Если родители не очень склонны к порядку, то и от детей сложно ждать каких-то чудес в этом плане. Вопрос о том, почему ребенок вечно не может ничего найти, звучит несколько странно из уст взрослых, которые сами в вечном поиске ключей или мобильных телефонов, особенно перед выходом из дома.

Дерзкие подростки обязательно укажут на это родителям. В таких случаях не следует обижаться на подрастающее поколение.

Родительский авторитет не пострадает, если в доверительной беседе признать за собой отрицательную черту и рассказать, как отсутствие порядка осложняет вашу жизнь.

Можно предложить вместе совершенствоваться в нужном направлении. Например, спросить у школьника совета, как, на его взгляд, лучше организовать пространство, чтобы всем было проще поддерживать порядок.

Кстати, порой у родителей, склонных к хаосу, растут весьма организованные дети, которые терпеть не могут разбросанных вещей. В каком-то смысле отрицательным примером взрослые дают подрастающему поколению важный урок.

Москвичка Ирина рассказывает, что в детстве ей не нравилось, когда дома вещи висели на спинках стульев, а кровати по утрам не всегда заправляли.

"Мама после готовки могла оставить на столе пакет с крупой. Я понимала, что родители всегда заняты. Но, на мой взгляд, можно было найти время на то, чтоб, например, сразу помыть посуду, а не оставлять ее на вечер. Когда я подросла, то стала сама наводить порядок. Теперь у меня своя семья, а дома ни пылинки", – вспоминает женщина.

Правда, дочери Ирины не склонны всегда поддерживать идеальный порядок, и порой отдуваться за всех приходится ей самой. В этом случае личный пример – большое дело. Даже если ребенок не хочет педантично все раскладывать по местам и планировать жизнь на год вперед, как это делают его родители, он все равно усвоит их привычки. Поэтому будет поддерживать порядок – пусть не идеально, но так, чтобы повседневные действия были организованы, а не тонули в хаосе.