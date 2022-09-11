Педиатр дала советы по профилактике сколиоза

«Вновь могу вам сказать: не надо винить себя или детей, не надо "шпынять" детей и говорить им сесть прямо. Можно на это не обращать внимание. Это слишком кратковременная нагрузка на позвоночник и вряд ли повлияет на кости. Лучше решить, в какую спортивную секцию с нового учебного года будет ходить ребенок, чтобы укрепить мышечный корсет», — написала педиатр.