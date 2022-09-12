Педиатр объяснил риски совместного сна ребенка и матери

Матерям необходимо отказаться от идеи совместного сна с ребенком, так как это может быть попросту опасно, предупредил педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов . В беседе с «Лентой.ру» он объяснил основные риски, которыми может быть сопряжено данное решение, а также рассказал, для чего детям необходим тихий час.

Османов уверен, что у ребенка должно быть собственное пространство, собственная кроватка. На какое-то время перед сном он может оставаться рядом с матерью, так как она его кормит грудью или из бутылочки, читает ему книжку или поет, но затем его надо обязательно уложить в свою постель.