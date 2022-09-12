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1 час назад

Педиатр объяснил риски совместного сна ребенка и матери

Lenta.ruиещё 1

Матерям необходимо отказаться от идеи совместного сна с ребенком, так как это может быть попросту опасно, предупредил педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил основные риски, которыми может быть сопряжено данное решение, а также рассказал, для чего детям необходим тихий час.

Педиатр объяснил риски совместного сна ребенка и матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Османов уверен, что у ребенка должно быть собственное пространство, собственная кроватка. На какое-то время перед сном он может оставаться рядом с матерью, так как она его кормит грудью или из бутылочки, читает ему книжку или поет, но затем его надо обязательно уложить в свою постель.

Помимо этого, педиатр объяснил, почему дети дошкольного возраста непременно должны спать днем.

«Это очень важный процесс, так как дневной отдых серьезно влияет на иммунитет ребенка, его пищеварение и общее развитие. Поэтому тихий час нужно соблюдать вплоть до начала учебы», — заключил Османов.

Дети,Исмаил Османов,
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