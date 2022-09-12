Врач рассказала, чем опасно неправильное ношение ребенка в слинге

Неправильная фиксация ребенка в слинге может стать причиной травм и осложнений здоровья малыша, рассказала Москве 24 врач-педиатр Юлия Сиверцова.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

С 12 по 18 сентября в России и русскоязычных странах отмечают Международную неделю слингоношения (МНС). Она призвана привлечь внимание общественности к ношению детей на себе в мягких тканевых переносках – так называемых слингах. Активисты проведут в эти дни различные акции, праздники, флешмобы и бесплатные мастер-классы.

По словам врача, необходимо помнить, что до месяца младенец совершенно не в состоянии держать голову. Поэтому если неплотно зафиксировать его в слинге, то голова будет постоянно запрокидываться назад.

Это чревато травмой вплоть до перелома позвоночника.

Также эксперт категорически не рекомендовала использовать мягкую тканевую переноску для недоношенных младенцев. "Такой ребенок может быть обладателем самых разных врожденных патологий, которые просто не позволят вам плотно прижимать его к себе, как абсолютно здорового", – пояснила специалист.

Вместе с тем при правильной технике использования слинги могут быть очень удобной альтернативой традиционным коляскам, уточнила педиатр. "Идея слинга в том, чтобы ребенок располагался рядом с мамой. Он чувствует сердцебиение матери, и создается иллюзия той же близости, которая у него была во время нахождения в утробе. Ребенок чувствует себя спокойным, и в этом огромный плюс", – сказала Сиверцова.

При ношении ребенка в слинге она порекомендовала следовать принципу М-позиции.

Визуально такая посадка напоминает букву "М". Колени ребенка находятся чуть выше таза, сам таз просажен и отставлен от матери. Слинг поддерживает бедра и таз ребенка от колена до колена, ножки от коленей свободны. И главное, чтобы ребенок ни в коем случае слишком низко не проседал.