Эксперт рассказала о фразах, которые нельзя говорить детям

"Пишешь как курица лапой", "Тебе нельзя доверять", "Да я на тебя всю жизнь положила, а ты...", "Ты самый-самый" являются фразами, которые родители никогда не должны говорить своим детям, сообщает Life.ru.

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Как отметила психолог Любовь Крушинских, фразы "У тебя руки-крюки", "Пишешь как курица лапой", "Тебе медведь на ухо наступил?" унижают способности ребенка, а "На тебя нельзя положиться", "Какой ты безответственный", "Тебе нельзя доверять" могут быть восприняты в качестве сигнала к деструктивному поведению.

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"Очень страшно, когда мать или отец сначала возводят ребенка в культ, а потом пытаются вызвать чувство стыда, сыпя фразочками типа "Я на тебя всю жизнь положила, а ты...", "Мы для тебя столько сделали, а ты неблагодарный", – добавила эксперт.

А фразы "Ты самый-самый", "Умница", "Молодец" могут стать причиной возникновения у ребенка боязни совершить ошибки или отказа от ее принятия.

Психолог также призвала отказаться от сравнений ребенка с помощью таких фраз, как "Такой же непутевый, как отец", "В бабку пошла", "Весь в деда", так как он понимает, какие черты близких выделяются, и может их перенять.

Также не следует сравнивать ребенка с его братьями, сестрами и сверстниками, так как это провоцирует возникновение у него чувства вины из-за несоответствия чужим ожиданиям.

"Не запрещайте ребенку чувствовать – никогда не говорите фразы "Злиться, обижаться нельзя", "Мужчины не плачут", "Не плачь. Что как нюня?!". Малыши воспринимают эти установки как отказ от возможности распознавания чувств, в итоге не умеют их различать", – подчеркнула Крушинских.

Ранее врач – психотерапевт-сексолог-психиатр Артем Толоконин рассказал о последствиях физического наказаний детей. По его словам, очень часто дети, которых били, к которым не проявляли нежности, вырастают асоциальными, подверженными депрессии и не способными создать комфортные и здоровые отношения.