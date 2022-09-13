Единичное сотрясение мозга может повредить успеваемости ребенка

Сотрясение мозга может нанести долгосрочный вред когнитивным способностям ребенка. Статья об этом была опубликована в Injury Prevention.
Дети часто получают сотрясение мозга. Это происходит как во время активных игр, так и в ходе драк с другими детьми. Давно известно, что многократные сотрясения мозга могут привести к тяжкому вреду здоровья и серьезному ухудшению интеллекта. Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле решили выяснить, вредит ли мозгу ребенку единичное сотрясение. Выяснилось, что дети и подростки, перенесшие сотрясение, имеют на 25% больший шанс получить отрицательную отметку в течение следующего года, чем те, кто не травмировал мозг.
Это удалось выяснить в ходе исследования 10 756 детей, сотрясение мозга в течение года получали 15% из них. Однако авторы указывают, что вывод нельзя считать абсолютно надежным. Ученые не сравнивали успеваемость до и после травмы, возможно, сотрясение мозга склонны получать именно дети с низкой успеваемостью.