Единичное сотрясение мозга может повредить успеваемости ребенка

Дети часто получают сотрясение мозга. Это происходит как во время активных игр, так и в ходе драк с другими детьми. Давно известно, что многократные сотрясения мозга могут привести к тяжкому вреду здоровья и серьезному ухудшению интеллекта. Ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле решили выяснить, вредит ли мозгу ребенку единичное сотрясение. Выяснилось, что дети и подростки, перенесшие сотрясение, имеют на 25% больший шанс получить отрицательную отметку в течение следующего года, чем те, кто не травмировал мозг.