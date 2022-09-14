Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
4 часа назад

Ученые рассказали об опасности сотрясения мозга у детей

Волгоградская правда

Исследования показали, что у перенесших сотрясение юных пациентов может значительно снизиться успеваемость.

Ученые рассказали об опасности сотрясения мозга у детей
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В ходе работы американские ученые проанализировали данные более 10 тысяч подростков. Почти у 15% из них за минувший год было не менее одного сотрясения мозга, связанного с физическими упражнениями.

Наблюдение за детьми показало, что даже небольшое сотрясение мозга оказалось связано с серьезными рисками ухудшения успеваемости. Исследования показали, что вероятность снижения школьных успехов равна 25%. Причем она значительно повышается после повторных сотрясений, сообщили ученые на портале Injury Prevention.

Авторы работы рекомендуют всем взрослым, заботящимся о здоровье детей, более внимательно относиться к факторам травматизма. Это может быть поощрение использования шлемов, повышение безопасности на спортплощадках и регулярный скрининг для выявления сотрясений.

Дети,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители