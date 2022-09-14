Ученые рассказали об опасности сотрясения мозга у детей

Исследования показали, что у перенесших сотрясение юных пациентов может значительно снизиться успеваемость.

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В ходе работы американские ученые проанализировали данные более 10 тысяч подростков. Почти у 15% из них за минувший год было не менее одного сотрясения мозга, связанного с физическими упражнениями.

Наблюдение за детьми показало, что даже небольшое сотрясение мозга оказалось связано с серьезными рисками ухудшения успеваемости. Исследования показали, что вероятность снижения школьных успехов равна 25%. Причем она значительно повышается после повторных сотрясений, сообщили ученые на портале Injury Prevention.