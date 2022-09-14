Что нужно знать о бесплатном питании в школах

Многие родители оплачивают школьное питание, даже не задумываясь о том, что оно может быть бесплатно для их детей. Подробнее о случаях, когда вы можете не платить за еду школьника – в материале "Рамблера".

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Начальная школа

Согласно закону об образовании, школы обязаны кормить учеников 1-4 классов не реже раза в день. При этом в рационе должно быть хотя бы одно горячее блюдо. Администрация сама решает, будет это завтрак или обед.

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Данной категории учеников полагается двухразовое бесплатное питание. Если ребенок учится на дому, питание можно заменить денежной компенсацией.

Дети из многодетных семей

Согласно закону, таких детей школы также обязаны кормить бесплатно.

Другие категории детей

Важно понимать, что нередко решение об обеспечении питанием принимают власти региона. Учитывая свои возможности, они решают, кого можно кормить за бюджетный счет. Довольно часто такая опция предоставляется детям из малообеспеченных семей. Бывают случаи, когда власти разделяют затраты на питание в школе вместе с родителями учеников.

Как получить бесплатное питание