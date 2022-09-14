Что нужно знать о бесплатном питании в школах

Многие родители оплачивают школьное питание, даже не задумываясь о том, что оно может быть бесплатно для их детей. Подробнее о случаях, когда вы можете не платить за еду школьника – в материале "Рамблера".
Согласно закону об образовании, школы обязаны кормить учеников 1-4 классов не реже раза в день. При этом в рационе должно быть хотя бы одно горячее блюдо. Администрация сама решает, будет это завтрак или обед.
Данной категории учеников полагается двухразовое бесплатное питание. Если ребенок учится на дому, питание можно заменить денежной компенсацией.
Согласно закону, таких детей школы также обязаны кормить бесплатно.
Важно понимать, что нередко решение об обеспечении питанием принимают власти региона. Учитывая свои возможности, они решают, кого можно кормить за бюджетный счет. Довольно часто такая опция предоставляется детям из малообеспеченных семей. Бывают случаи, когда власти разделяют затраты на питание в школе вместе с родителями учеников.
Если ваш ребенок учится в начальной школе, ничего делать не нужно – бесплатное питание положено по закону. Если же для бесплатного питания необходимы конкретные основания, вам придется собрать пакет документов, подтверждающий право на льготу. Как правило, в пакет входит свидетельство о рождении, а также сведения о доходах семьи или о состоянии здоровья ребенка.