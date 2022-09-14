Японцы обнаружили способ успокоить любого плачущего младенца

Ученые выяснили, как надо укачивать ребенка для сна. Статья об этом опубликована в Current Biology.

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Маленькие дети могут кричать по самым разным поводам, далеко не всегда связанным с реальным страданием и дискомфортом. При этом плач может мешать взрослым спать, а также отвлекать окружающих от важных дел. Часто от этого помогает взять ребенка на руки, но неизвестно, от чего именно зависит реакция засыпания.

Специалисты Центра изучения мозга института RIKEN (Япония) попытались найти универсальную технику укачивания. Для этого они провели эксперименты с 22 детьми возрастом до полугода. Их матерям предложили выполнить серию одинаковых действий: "Иди-держи", когда мать держала младенца на руках и шла; "Сиди-держи" — мать держала младенца и сидела; "Кроватка" — ребенка укладывали в кроватку; и "Движение в кроватке", когда младенца помещали либо в передвижную кроватку, либо в коляску и качали туда-сюда. Процедура длилась от пяти минут до получаса, за ходом выполнения этих заданий тщательно следили, реакцию младенцев записывали на видео и снимали показатели ЭКГ.