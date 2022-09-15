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2 часа назад

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как в четыре шага перестать делать за ребенка уроки

Вечерняя Москва

Родителям не следует делать вместе с детьми школьные уроки, иначе ребенок не научится самостоятельно справляться с трудностями, хотя оценки в этом случае будут хорошие. Об этом рассказала нейропсихолог Алевтина Кузьмина. Она рассказала о способе, как за четыре шага перестать выполнять задания за ребенка.

Как в четыре шага перестать делать за ребенка уроки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кузьмина призвала родителей первым делом дать детям самостоятельность в этом вопросе. Следует поставить школьнику условие: родители могут оказать помощь только в том случае, если он покажет, что пытался решить что-то сам. Второй шаг — поставить ребенка во временные рамки. Он должен понимать, что у него есть определенный отрезок времени, в который ему нужно самому сделать уроки.

Третий шаг — приучить ребенка начинать с самых сложных заданий. Если оставить все самое сложное напоследок, то в этих заданиях можно наделать много ошибок. Последний совет — привить школьнику привычку пользоваться черновиком, где он может просчитать разные варианты решений, потренироваться в правописании, передает Life.ru.

До этого Александр Ветров дал советы, как эффективно учиться на «дистанционке». Он советует применить правило «Пяти минут»: даже если вам не хочется садиться за учебу, убедите себя сделать это всего на пять минут, а потом отдохнуть. Обычно за это время организм втягивается и вовлекается в задание, поэтому нам начинает хотеться довести дело до конца, передает ФАН.

Начало учебного года — событие волнительное и для детей, и родителей. Школьникам настроиться на учебные будни после долгих летних каникул бывает непросто. У взрослых с 1 сентября тоже прибавляется забот. Как снизить напряжение в это время, «Вечерней Москве» рассказали специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и эксперт семейного центра «Гармония» Татьяна Шевцова.

Дети,Александр Ветров,Татьяна Шевцова,
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