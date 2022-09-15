Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Как помочь детям взбодриться после пробуждения

Вечерняя Москва

О том, что поможет школьнику, особенно младшего возраста, взбодриться после пробуждения, рассказала заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Глоба.

Как помочь детям взбодриться после пробуждения
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

После сна стоит отрыть в комнате форточку. Приток кислорода ускорит пробуждение ребенка. Следующий шаг – зарядка. Для этого необязательно вставать с постели — активно подвигаться можно прямо в ней: помахать руками и ногами, сесть из положения лежа и снова лечь.

Полезен будет и контрастный душ или умывание прохладной и горячей водой попеременно.

Приготовить завтрак лучше с фантазией. Скучную кашу можно дополнить улыбкой из ягод, добавила врач.

При помощи привычных процедур также можно снизить сонливость.

— Расчесывание можно превратить в полезный массаж головы – энергичные движения массажной щеткой обеспечат приток крови к головному мозгу и снизят сонливость. Также полезен массаж ушей,

— отметила Глоба в комментарии Общественной службе

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители