Один дома: как научить ребенка оставаться без родителей

В жизни каждого ребенка приходит время, когда он начинает оставаться дома без родителей. Как определить, пришло ли оно? Как к этому подготовиться и что рассказать ребенку? На эти вопросы «Летидору» ответила детский психолог сервиса Budu Алевтина Кузьмина.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Как понять, готов ли ребенок остаться дома один

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Чтобы понять, готов ли ребенок к тому, чтобы остаться дома один, нужно обратить внимание на целый ряд факторов. Во-первых, стоит понимать, что оставлять не достигших подросткового возраста детей одних на весь день не рекомендуется – это должно быть крайней мерой.

Дело в том, что есть такое понятие, как рефлексия, и до 13 лет она развивается со своей спецификой – велика вероятность, что какая-то сложная ситуация может дезорганизовать маленького ребенка, он «потеряется».

После 13 лет рефлексия начинает работать по-другому, и решение проблемных ситуаций становится для ребенка более простой задачей. Во-вторых, вне зависимости от возраста необходимо правильно оценить уровень самостоятельности ребенка.

Подумайте, не забудет ли он закрыть входную дверь, не откроет ли ее постороннему человеку, не будет ли настежь распахивать окна и так далее.

Ребенка стоит оставлять одного только тогда, когда он будет готов к этому морально и физически.

Если он подготовлен, информирован о технике безопасности, то оставить его на один час в возрасте семи лет будет оптимальным решением. Полтора-два часа – норма для восьмилетнего ребенка, три-четыре часа — для девяти-десяти лет.

Хорошим способом подготовки будет начать оставлять ребенка одного на короткое время, постепенно увеличивая количество часов.

Так, в подростковом возрасте он уже будет готов к длительному отъезду родителей. Для начала можно оставлять ребенка дома одного на 15 минут. На следующий день это время можно увеличить еще на 15 минут. Далее полчаса, час и так далее. Здесь я предлагаю вспомнить схему адаптации к детскому саду. Ребенок ведь не сразу остается на целый день без родителей, его постепенно приучают быть одному.

Как развивать у ребенка самостоятельность

Навык самостоятельности – один из основополагающих, он обязательно пригодится ребенку в будущем.

Формирование самостоятельности складывается из развития бытовых навыков. Сначала ребенок учится убирать за собой игрушки, посуду, организовывать свое пространство для игры — это те самые базовые навыки, благодаря которым формируется самостоятельность и ответственность. Если ребенок не хочет убирать за собой, можно придать этому действию игровую форму. К примеру, это может быть веселое соревнование, где один из родителей и ребенок будут убирать игрушки на скорость. Главное – сформировать навык, а методы могут быть разными, но только не насильственными.

В случае, если он наотрез отказывается убирать свои игрушки, мама или папа может убрать их самостоятельно, но при этом стоит озвучить условие — например, что больше в течение этого дня ребенок ими играть не будет.

При этом важно, чтобы это правило действительно было соблюдено. Необходимо показывать детям, что есть определенные закономерности. Кроме того, стоит избегать размытых формулировок по типу: «ты никогда больше не будешь играть в эти игрушки», потому что ребенок поймет, что на самом деле это не так. Более того, из-за этого коммуникация в семье может обрести манипулятивный характер. Ребенок будет думать, что если родители могут не исполнять свои обещания, то и ему тоже это позволено.

Приучать оставаться одному в тех или иных ситуациях нужно, чтобы избежать такого неприятного явления, как гиперопека, которая может привести к отсутствию навыка самостоятельности у ребенка и даже инфантилизму. Оставляя ребенка одного, родители помогают ему адаптироваться к взрослой жизни, так как благодаря этому ребенок учится самостоятельно распределять свое свободное время, ухаживать за собой и домом.

О чем важно предупредить ребенка

Разговор с ребенком об отъезде стоит начать заранее. Расскажите, сколько времени вас не будет и почему.

Проговорите границы — может ли ребенок выходить из дома, во сколько он должен возвращаться домой, может ли он приводить домой друзей и так далее. Это поможет избежать неприятных ситуаций.

Проговорите правила безопасности, объясните, что делать в той или иной экстренной ситуации, расскажите о последствиях. Очень важно провести с ребенком беседу на тему техники безопасности, в частности, рассказать о правилах использования электрических и газовых приборов. Это будет полезно и самим родителям, которые могут переживать из-за возможных неправильных действий своего ребенка. Не забудьте оставить телефоны экстренных служб.

Ребенок также должен знать о их существовании, за что какая служба отвечает и как он может связаться с ними, чтобы получить помощь. Вся эта информация должна быть на виду, чтобы в случае возникновения проблемы ребенку не пришлось самостоятельно искать все необходимые данные.

Кроме того, стоит предупредить родственников о том, что ваш ребенок будет какое-то время один.

На время отсутствия родителей у ребенка должны быть контакты взрослых, с которыми у него сформированы доверительные отношения. Это может быть друг семьи или любой родственник – человек, которому ребенок доверяет, и который сможет при необходимости оказать ребенку помощь и присмотреть за ним. Родители, в свою очередь, все равно должны поддерживать связь с ребенком любыми доступными способами.

Как справиться с беспокойством

Многие родители очень тревожатся, когда оставляют ребенка одного – в особенности, если это происходит впервые. Снизить беспокойство поможет регулярная связь, например, обсудите, в какое время каждый день вы будете созваниваться с ребенком.

Общайтесь с ним по переписке, но не спрашивайте каждые пять минут, все ли с ним хорошо.

Также можно прибегнуть к более современным технологиям – к примеру, поставить в квартире сигнализационную систему. С помощью нее можно отслеживать, когда ребенок пришел и ушел через мобильное приложение. Также можно следить за местоположением ребенка. Такая технология дает родителям спокойствие и понимание того, где находится ребенок, если вдруг не берет трубку.

Однако, чем ребенок старше, тем меньше ему будет нравиться такой тотальный контроль. Поэтому подобные методы стоит рассматривать только убедившись, что другого выхода нет.

При долгом отъезде также стоит контролировать расходы ребенка – когда родителей нет рядом, есть соблазн пуститься во все тяжкие. Лучшим решением будет поставить ему лимит на банковскую карту. Например, Тинькофф и Сбер позволяют контролировать расходы ребенка с его карты. А в семейном аккаунте Яндекс ID можно подключить «семейную оплату» и задать нужные параметры к определенной карте – настроить источники трат и лимиты для каждого члена семьи. Беспокойство в норме должно присутствовать, если речь идет о несовершеннолетнем. Другой вопрос, насколько далеко готовы зайти мама или папа в вопросах отслеживания и контроля своего ребенка.

Безусловно, очень логично следить за его перемещением с помощью гаджетов и трекеров, мониторить расходы с карты, но все эти действия должны быть обязательно согласованы с ребенком.