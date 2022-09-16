Как защитить подростка от деструктивных сообществ

Почти половина российских детей и подростков подвержены активному деструктивному воздействию в интернете, 10,5 млн несовершеннолетних являются подписчиками деструктивных групп в соцсетях. По данным Лиги безопасного интернета, дети и подростки проводят в сети от шести до восьми часов ежедневно. Если «родительский контроль» в интернете и строгое ограничение игр в телефоне актуально для детей младшего возраста, то с подростками такое не пройдет. Существует только два способа, как сделать так, чтобы подросток не стал «адептом» негативного и манипулятивного сообщества, рассказала MIR24.TV психолог Наталья Панфилова.
«Родители во все времена очень беспокоились о том, что подростки могут попасть под чужое плохое влияние, в какую-то не ту компанию. Сейчас вместо это плохой компании у нас интернет. Но профилактика все время об одном и том же: если у подростка нет альтернативы, как провести время, нет связи с родителями, возможности поговорить с ними, обсудить что-то, задать вопрос, то он ищет ответы на свои вопросы там, где найдет. На самом деле родителям надо озадачиваться этим гораздо раньше подросткового возраста»,
– говорит психолог.
Для детей важна причастность к деятельности, где они могли бы чувствовать общность и конструктивно конкурировать друг с другом.
«А если этого нет, они разбредаются, сидят дома и из дома в безопасном режиме ругаются друг с другом, выясняют отношения, конкурируют. И в этом смысле интернет – это такое место, где можно играть любую роль и смотреть, что из этого получится. Подростки, конечно, будут экспериментировать и пробовать, если не будет другой достойной альтернативы»,
– отмечает Наталья Панфилова.
Кроме того, подростки в силу гормональной перестройки очень уязвимы, их настроение и состояние души переходит из одной крайности в другую. Если ребенок получает информацию, что он неудачник, что у него в жизни ничего не получится, что жизнь плоха, он воспримет это очень болезненно. Вслед за этим может последовать депрессивное настроение вплоть до суицидальных мыслей.
«Ограничение времени в интернете имеет смысл только у младших школьников, – говорит психолог. – Но опять же, ограничивать можно, только давая какую-то альтернативу. Если родители говорят: час за компьютером, а все остальное время делаешь уроки – то это не альтернатива, а наказание. Делать уроки – это не его увлечение. С младшими школьниками должно быть так: ты поменьше сидишь за компьютером, а мы с тобой пойдем поиграем в бадминтон, погоняем мячик, или предложить какое-то занятие без участия родителей, которое ребенку нравится. Для подростков мер профилактики две: это контакт с родителем, чтобы ребенку хотелось поговорить, вместе провести время. И альтернативное занятие без участия родителя, которое ребенку нравится. Во всех остальных случаях родитель будет не спать, не есть, а только и делать, что отслеживать. Родитель будет восприниматься как карательный орган, и как только у ребенка возникнет возможность, он немедленно из-под этого контроля увернется».