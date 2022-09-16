Как защитить подростка от деструктивных сообществ

«Ограничение времени в интернете имеет смысл только у младших школьников, – говорит психолог. – Но опять же, ограничивать можно, только давая какую-то альтернативу. Если родители говорят: час за компьютером, а все остальное время делаешь уроки – то это не альтернатива, а наказание. Делать уроки – это не его увлечение. С младшими школьниками должно быть так: ты поменьше сидишь за компьютером, а мы с тобой пойдем поиграем в бадминтон, погоняем мячик, или предложить какое-то занятие без участия родителей, которое ребенку нравится. Для подростков мер профилактики две: это контакт с родителем, чтобы ребенку хотелось поговорить, вместе провести время. И альтернативное занятие без участия родителя, которое ребенку нравится. Во всех остальных случаях родитель будет не спать, не есть, а только и делать, что отслеживать. Родитель будет восприниматься как карательный орган, и как только у ребенка возникнет возможность, он немедленно из-под этого контроля увернется».