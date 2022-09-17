Можно ли родителям называть подростков детьми

Не все мамы и папы собираются мириться с тем обстоятельством, что дети вырастают. Словосочетание "мой ребенок" порой не сходит с их уст, даже когда подросток становится совершеннолетним. Кто-то воспринимает эту милую особенность спокойно, а другие делают таким родителям замечания. До каких пор уместно называть сына или дочь ребенком? Как на это слово реагируют сами подростки? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Юридический термин "ребенок" установлен в Семейном кодексе РФ и действует до достижения юношами и девушками совершеннолетия. Им пользуются и родители, когда в каких-то учреждениях представляют интересы своих детей. Тем не менее в обиходе слово "ребенок" ассоциируется у большинства людей с малышом детсадовского возраста или младшеклассником. Но никак не с подростком, у которого может быть 46-й размер кроссовок.

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Этим объясняется скептическое отношение ряда родителей к матерям, называющим двухметрового выпускника ребенком. Причем демонстративно, без всякой иронии. Таких родительниц охотно дразнят "яжематерями" и порой не щадят в шутливых высказываниях.

В Сети на многочисленных форумах женщины называют ребенком даже свою 25-летнюю дочь либо 30-летнего сына. Некоторые считают, что так могут говорить родители, чьи дети с возрастом не приобрели самостоятельность. Конечно, нельзя сказать, что каждый человек, которого любящая мать до седых волос именует ребенком, – обязательно инфантильный эгоист, сидящий на шее у взрослых. Но все-таки нужно ориентироваться на ситуацию, понимая, где уместно то или иное выражение, а при каких обстоятельствах от него лучше воздержаться.

Бывает, что женщины настолько растворяются в своей нежности по отношению к ребенку (чаще всего единственному), что не готовы ни в каком смысле отпустить его от себя. Тем более со временем перейти на другой уровень – матери взрослого человека. Они называют старшеклассника ребенком в разговорах с подругами, в общественном транспорте или при личном обращении к нему.

Психологи полагают, что такое демонстративное отношение ни к чему: стремительно взрослеющий подросток – самостоятельная личность. Человеку, который уже перерос песочницу и детские игрушки, уместнее все-таки говорить слова сын или дочь, а также называть старшеклассников по имени.

Опытные мамы и папы считают, что вместе с детьми должен расти и их статус. Иначе недалеко до анекдотического: "Мы недавно женились – ребенок пока доволен".

На другом полюсе находятся родители, которые словно подгоняют время, желая чтобы их дети с самого маленького возраста во всем казались солиднее и серьезнее своих сверстников. Взрослые в таких случаях "экономят" на уменьшительно-ласкательных именах и подчеркнуто избегают милых прозвищ.