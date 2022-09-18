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2 часа назад

Психолог дал пять советов, как родителям подготовить ребенка к ВПР

СОВА

Повторение базовых знаний и спокойствие. Психолог дал пять советов, которые помогут родителям подготовить ребенка к Всероссийским проверочным работам. Они проводятся с 5 по 9 классы.

Психолог объяснил, как подготовить ребенка к ВПР
Фото: СОВАСОВА

Во-первых, родителям стоит спокойно разговаривать с ребенком, без криков и давления, советует кандидат психологических наук Александра Фокина. Эксперт уверена, что все тревоги и стресс передаются школьнику.

Во-вторых, нужно обсудить с ребенком его отношение к ВПР. Главная задача - дать ученику возможность поделиться эмоциями. Понимание и поддержка успокоят и придадут сил.

В-третьих, нельзя обесценивать чувства и переживания ребенка по поводу учебы. Его тревога также может дополниться стрессом родителей.

В-четвертых, важно вместе со школьником повторить базовые знания: тренироваться часто, но не долго. Задания можно взять у преподавателя или найти в интернете.

В-пятых, в тяжелый для ученика период нужно напомнить о его победах. Психолог советует не забывать главный закон воспитания: что озвучивается и попадает в поле внимания родителей, то и закрепляется у ребенка, пишет "РГ".

Дети,Александра Фокина,
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