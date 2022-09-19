Как родителям защитить ребенка от болезней в детском саду

Доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер рассказала в беседе с RT о допустимом числе эпизодов острого респираторного заболевания (ОРЗ) в год для ребёнка, а также о том, как родителям защитить его от болезней в детском саду.

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«У каждого человека есть врождённый и приобретённый иммунитет. Именно последний — специфический, или адаптивный, иммунитет — формирует «память» против конкретных антигенов. После первого контакта с возбудителем иммунитет быстрее и эффективнее развивает на него реакции в будущем. Когда ребёнок попадает в коллектив детского сада, его иммунитет сталкивается с целым спектром новых вирусов и бактерий, учится вырабатывать против них защиту. Для ребёнка допустимы до восьми эпизодов ОРЗ в год», — пояснила собеседница RT.

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По словам профессора, частые простуды не являются поводом не отдавать ребёнка в дошкольные учреждения: в таком случае адаптация иммунитета к вирусам и бактериям случится уже в школе.

«Есть факторы и ситуации, которые мешают детсадовцам противостоять болезням. Иммунная защита может ослаблена на фоне стресса — из-за расставания с родителями и привычной домашней обстановкой. Часто родители ограничены в возможности брать длительный больничный, и ребёнок возвращается в сад, полностью не выздоровев. Ещё одна ошибка — заниматься самолечением, которое в итоге окажется малоэффективным, а в худшем случае может привести к осложнениям», — заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Родителям стоит насторожиться и обратиться к врачу, если дошкольник болеет ОРЗ практически ежемесячно. Таких пациентов педиатры могут отнести к условной группе «часто болеющих детей».

В международной классификации болезней не существует такого понятия, однако врачи ставят их на специальный учёт, изучают причины таких состояний, проводят терапию, добавила специалист.

Как пояснила доктор биологических наук, всё это помогает не допустить развития хронических бронхолёгочных заболеваний.

«В силах родителей помочь детскому организму бороться с вирусами и бактериями. В этом помогают процедуры закаливания, прогулки на свежем воздухе и физическая активность, регулярная влажная уборка дома, одежда по погоде — чтобы не было ни перегрева, ни переохлаждения организма», — напомнила Гизингер.

Кроме того, работа иммунитета во многом зависит от питания, заявила она.

«На работу иммунной системы влияет витамин D, которым богата рыба жирных сортов. Кроме того, еда определяет состояние микробиоты кишечника — самого большого иммунного органа человека», — подчеркнула врач.

Для профилактики простуды родители также должны обеспечить ребёнку качественный ночной сон.