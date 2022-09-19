Как облегчить жизнь первокласснику

Школа — значительный период жизни любого человека. И каждому родителю хочется, чтобы свои учебные дни уже повзрослевший ребёнок вспоминал с теплотой. Для того чтобы это с большей вероятностью случилось, требуется помочь первокласснику нормально и без лишнего стресса влиться в непривычный ритм.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Здесь всё новое: от классов, до учителей. В общем, если вы ещё не поняли, то стоит школьника-новичка поддержать и всячески облегчить ему жизнь. Тлум.Ру даёт 5 советов о том, как правильно это сделать.

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№ 1: Помните об отдыхе

Не стоит перенапрягать неокрепший организм желанием успеть везде и всюду: на кружок по рисованию, секцию по плаванию или нечто подобное. Ищите баланс. Ваш первоклашка начинает засыпать ещё до ужина? Вероятно, он слишком переутомился, и если вовремя не снизить нагрузку, скоро восьмичасовой сон перестанет приносить силы.Усталость имеет тенденцию накапливаться, порой незаметно. Будьте внимательны к расписанию ребёнка, не забывайте про отдых. Выходные дни лучше освободить от любых забот и дать первоклашке погулять, отправиться в гости или провести время вместе с ним на природе или в кинотеатре.

№ 2: Не делайте занятия бесконечными

Короткие занятия помогают не утомиться раньше времени. Речь не о длительности уроков в школе. Дома школьника от первого до последнего класса будут ждать задания по учёбе. В ваших силах помочь ребёнку не потерять сосредоточенность. К примеру, определяйте время, которое уйдёт на математику или прописи.20 минут достаточно, после них наступает пора отдыха, 5 или 10 минут — решайте вместе. Подобные временные рамки действуют на детей мотивационно — сразу понятно, сколько продлится «дело», за которым наступит «потеха».

№ 3: Оцените своё поведение

В первую очередь вам стоит прислушаться к комментариям преподавателей на собраниях. Ребёнок проявляет агрессию или ругается, не желает быть частью коллектива, часто находится в подавленном состоянии? Не похоже ли в чём-то его поведение на ваше? Дети впитывают, как губки, они склонны примерять на себя родительское поведение. Если хоть где-то действия ребёнка отсылают на ваше поведение, время пересмотреть взгляд на мир и то, как вы транслируете его в семью.

№ 4: Уважайте личное пространство ребёнка

Сепарация от родителей — обычная часть жизни любого ребёнка. Чем больше самостоятельности, тем спокойнее к этому следует относиться. Привыкайте к тому, что прицельно вам не стоит заниматься уборкой в комнате школьника, и лучше не пытайтесь навести порядок даже в рюкзаке.Тактично спрашивайте: нужна помощь? Если нет, то хвалите ребёнка за самостоятельность, ведь это значит, что у вас скоро появится полноценная помощь по дому.Не забывайте и про словесные личные границы — не критикуйте, и уж тем более на публике. Когда вас что-то не устраивает, несколько раз подумайте: проблема в вас или в поведении школьника? И лишь после этого устраивайте разговор. Уже дома.

№ 5: Не ругайте там, где можно похвалить

Проверено опытом поколений — лучше хвалить, не ругать. Да и повод всегда найдётся. В некоторых школах учителя намеренно не выделяют ошибки красной ручкой, вместо этого сообщают, что работа неплоха, а некоторые её моменты лучше поправить. Берите этот способ на вооружение, критику всегда можно завуалировать так, что она не принесёт с собой моральных травм и обиды. Показывайте, где ребёнок ошибся — пусть он сам ищет пути решения, напоминайте «Я рядом», это поможет школьнику осознать, что он не один, и вы его поддержите.