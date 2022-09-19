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4 часа назад

Ученые назвали лучший способ успокоить младенца

Ferra.ru

Группа учёных из Японии провела ряд экспериментов с целью найти самый эффективный способ успокоить малыша и уложить его спать.

Ученые назвали лучший способ успокоить младенца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что метод, который известен людям многие тысячелетия, является самым лучшим. Речь идёт о «транспортной реакции» или, проще говоря, обыкновенном укачивании.

Также специалисты выяснили, что одной прогулки с укачиванием недостаточно — в идеале матерям стоит ещё какое-то время сохранять телесный контакт с ребёнком после того, как она положит его в кровать.

Учёные отметили, что плачущий ребёнок ещё быстрее успокоится и уснёт, так как на плач и капризы он расходует силы. Из-за этого, в свою очередь, он быстрее теряет активность.

В итоге, исследователи заявили, что укачивающая колыбель — лучший способ успокоить младенца.

Дети,
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