Ученые назвали лучший способ успокоить младенца

Группа учёных из Японии провела ряд экспериментов с целью найти самый эффективный способ успокоить малыша и уложить его спать.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что метод, который известен людям многие тысячелетия, является самым лучшим. Речь идёт о «транспортной реакции» или, проще говоря, обыкновенном укачивании.

Также специалисты выяснили, что одной прогулки с укачиванием недостаточно — в идеале матерям стоит ещё какое-то время сохранять телесный контакт с ребёнком после того, как она положит его в кровать.

Учёные отметили, что плачущий ребёнок ещё быстрее успокоится и уснёт, так как на плач и капризы он расходует силы. Из-за этого, в свою очередь, он быстрее теряет активность.