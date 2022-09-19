Прошел отборочный этап «Шахматные звезды – 2022»

18 сентября в VEGAS Каширское состоялся второй детский отборочный этап в преддверии крупнейшего Международного турнира «Шахматные звезды – 2022».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

На открытии детского турнира присутствовал один из самых титулованных шахматистов, международный гроссмейстер Сергей Карякин. Он сделал первый ход на доске в категории «Юноши и девушки до 15 лет» и дал начало первого тура.

В турнире приняло участие 140 детей. Самая многочисленная категория, набравшая 56 игроков, – «Мальчики и девочки до 9 лет». Доски лидеров в каждой категории транслировались в прямом эфире на экране.

Победители отборочных турниров получили кубки, медали дипломы и ценные призы. Призерам были вручены медали, дипломы и ценные призы. Также участникам подготовили 100 бесплатных посещений в активити-парк TeikaBoom, подарочные наборы VEGAS School Box, сертификаты в G-Star RAW, подарки от Русской шахматной школы и др.

В финал «Шахматных звезд – 2022» во втором этапе вышло 24 участника.

Следующий отборочный этап для детей состоится 25 сентября в VEGAS Крокус Сити – на данный момент на него зарегистрировано 69 детей. По результатам трех этапов сто финалистов примут участие в турнире «Шахматные звезды – 2022», где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу. В финале определятся победители в четырех возрастных группах от 5 до 15 лет.

Пресс-служба

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