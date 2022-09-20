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2 часа назад

Психологи рассказали, почему россиянам близки идеи чайлдфри

Клопс.Ru

Чаще всего идеология чайлдфри у россиян обусловлена разногласиями внутри пары. Об этом заявил доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин. Эксперта цитируют «Известия» во вторник, 20 сентября.

Выяснилось, почему россиянам близки идеи чайлдфри
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Мои исследования показали, что желание заводить детей намного выше у женщин, чем у мужчин. Поэтому необходимо изучать мотивацию парней, которые не вступают в брак в силу наличия добрачного секса. А если и вступают, то пользуются браком как бесплатной формой сексуального отношения», — рассказал психолог.

Для некоторых пар чайлдфри служит оправданием того, что женщина не может стать матерью. Супруги ссылаются на популярность идеологии и нежелание менять свой образ жизни, но на самом деле женщина не может завести ребёнка из-за отсутствия мотивации у мужа или по показаниям здоровья.

«Сейчас прогрессирует феномен, при котором медицина разводит руками, — функциональное бесплодие. При физически здоровых родителях репродуктивная функция отказывается работать. Все чаще это связывают с психоэмоциональными факторами. Выгода у пар после нескольких попыток одна — защита психического здоровья. Именно её и прячет агрессивная пропаганда чайлдфри. Это помогает психике не сгореть при депрессии или других болезнях»,

— добавила детский психолог Екатерина Маденко.

В некоторых случаях причиной становятся карьера и творческая самореализация, ради которых пары откладывают рождение детей. Укрепить идеологию чайлдфри также может давление со стороны семьи, которая настаивает на пополнении, мотивируя это тем, что «часики-то тикают».

В феврале 2022 года в Совете Федерации предложили блокировать в интернете пропаганду радикального феминизма, чайлдфри и абортов, так как это угрожает национальной безопасности.

Дети,Рамиль Гарифуллин,Совет Федерации,
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