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2 часа назад

Педиатр рассказала, как предотвратить сколиоз у ребенка

Сколиоз, или боковое искривление позвоночника, — одно из наиболее распространённых нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Чаще всего заболевание диагностируют у подростков, в период бурного роста и полового созревания. Но проблема может возникнуть и раньше.

Педиатр рассказала, как предотвратить сколиоз у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Можно ли предотвратить сколиоз, читайте в нашей новости.

Врач-педиатр Анна Левадная рассказала в своем Telegram-канале о том, возможно ли предотвратить развитие сколиоза у ребенка. По мнению специалиста, неправильная поза за партой, слишком высокий или низкий стул, сон на мягком матрасе, несимметричный спорт, не могут привести к деформации позвонков. Это может привести к болям или к перенапряжению мышц, но к деформациям скелета — нет.

Ребенку необходима регулярная и достаточная физическая активность, это держит мышцы в тонусе и укрепляет их, но полностью не может предотвратить развитие сколиоза. рюкзак все же лучше носить на две лямки и весом в идеале —до 15% от веса ребёнка. Так у детей менее вероятно будет мышечное напряжение и будет болеть спина, — Анна Левадная, врач-педиатр.

Лучше, конечно, следить за «прямой спиной» чтобы мышцы спины развивались симметрично и могли в будущем обеспечить привычку ходить и сидеть прямо. Врач порекомендовала отдать ребенка в спортивную секцию, чтобы укрепить мышечный корсет.

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