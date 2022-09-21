Какие таблетки нельзя давать детям от простуды

Болезнь, как всегда, приходит внезапно. Зачастую родители в панике пытаются «накормить» своего ребенка от простуды тем, что есть в аптечке. О том, какие препараты не стоит применять в таких случаях, рассказал врач доказательной медицины Олег Абакумов.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

«Это уже отработанная схема: школа - тройки - школа - сопли - аптечка - больничный - сообщения от классного руководителя. И мама бы хотела разорвать этот порочный круг, да не понимает как. Потому что в её арсенале - бесполезные таблетки и бабушкины советы, как «мы от роду лечились и не болели так часто, как современные дети. Посмотрим мамину аптечку», - начинает разбор оказавшихся дома препаратов Абакумов.

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Всего доктор называет пять достаточно популярных и известных лекарственных средств, которые могут найтись в аптечке почти у каждой семьи. Номер один — оциллококцинум. Этот противовирусный препарат состоит из сахарозы и лактозы. Всего — до 1 грамма. Абакумов указывает, что такое количество сахара стоит практически как три школьных обеда — от 500 рублей.

«Не много ли за сахар?», - задается вопросом врач. Он намекает, что механизм воздействия этого якобы лекарственного средства практически не известен. Мало того, в 2010 году международные организации по надзору за лекарствами признали оциллококцинум мошенническим продуктом. «Но мама об этом, конечно, не знает. И дает ребеночку противовирусное», - говорит врач.

А вот и кагоцел. От него стоит отказаться хотя бы потому, что это тот же самый госсипол, который использовался в Китае как оральный контрацептив для мужчин. В перспективе его употребление может привести к бесплодию. Да и против ОРВИ его действие весьма спорно, зато очень много тяжелых побочных эффектов и токсичности. По мнению Абакумова, такой препарат любящая мама своему сыночку не даст.

«Анаферон. Да-да, это тот самый милый пингвинчик в рекламе. Только вот лекарство, в отличие от пингвина, не такое милое. Действующее вещество: антитела к гамма-интерферону», - продолжает тему доктор.

То есть, практически этот препарат убивает то, что помогает организму самостоятельно бороться с вирусами и при этом ослабляет иммунитет. Так что и анаферон пить тоже не стоит.

На очереди хорошо всем известный анальгин. Не все в России знают, что он запрещен во многих странах мира, а вреда от этого препарата ничуть не меньше, чем возможной пользы. Анальгин может до нуля уничтожить клетки, которые ведут борьбу с вирусом и даже привести к летальному исходу.

«Да, бабушка лечила анальгином. Но и жила-то она в какое время? Ещё 50 лет назад никто и не знал о таких побочках», - резюмирует Абакумов.