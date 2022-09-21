Как помочь ребенку выбрать секцию и начать спортивную карьеру

Как помочь ребенку выбрать подходящую секцию и начать спортивную карьеру, рассказала Чемпионка Мира, Европы и России по теннису, игрок из ТОП-100 рейтинга WTA Анастасия Пивоварова.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Спорт — важная часть развития ребенка. В любом возрасте спорт в той или иной форме выполняет различные задачи: гармонизирует физическое развитие, помогает сбросить лишнюю энергию, развивает дисциплину, умение думать наперед и работать в команде. Выбирая формат (школьная секция, спортивная академия) и вид спорта, каждый родитель старается подойти к вопросу максимально ответственно. Ведь нельзя начинать действовать, забыв известную заповедь — «не навреди».

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Шаг 1

В первую очередь, нужно посмотреть на родителей: их строение тела, физические данные, понять, какие перспективы у ребенка. От того, будет ли он худым или коренастым, высоким или не очень, зависит выбор вида спорта. Физические данные, направленные в нужное русло, могут дать легкий старт. А это большой процент мотивации.

Шаг 2

Затем стоит разобраться с темпераментом. Если ребенок активный и общительный, ему подойдут командные игры. Если же малыш больше любит проводить время один, избегает лишних контактов с малознакомыми людьми, ему подойдут индивидуальные виды спорта. Есть универсальные виды спорта. Например, в теннисе можно встретить как интровертов, так и экстравертов. Главное, ориентироваться на интересы своего ребенка и его самоощущение.

Шаг 3

Посмотрите на любимую активность. Если девочка артистична, любит музыку, с удовольствием танцует и не грезит баскетболом, можно предложить ей попробовать гимнастику, бально-спортивные танцы и фигурное катание. Если же ваш ребенок неустанно крутит мяч и демонстрирует чудеса ловкости, стоит рассмотреть баскетбол, теннис и другие игровые виды спорта. Вас шокирует концентрация ребенка — он умеет не только направлять внимание на то, чем занят, но и удерживать его, тогда было бы здорово попробовать шахматы или гольф. Ну, а если в вашем доме живет маленький ураган, он неустанно бегает и скачет, стоит попробовать несколько видов спорта.

Шаг 4

Оцените возрастные возможности. Начинать спорт в раннем возрасте однозначно лучше с плавания или гимнастики. Это укрепит мышцы, разовьет концентрацию и дисциплину. Среди зимних вариантов малышам отлично подходят фигурное катание и хоккей. Также дошкольники хорошо играют в футбол и занимаются легкой атлетикой. А вот уже ближе к 6 годам — теннис.

Шаг 5

Наблюдайте за моральным настроем. Обычно маленькие дети не очень хотят тренироваться. Пару раз в неделю для них еще приемлемо, но с увеличением нагрузки приходят и первые серьезные капризы. Здесь важно чутко нащупать грань. Для начала ребенка можно попробовать замотивировать тренировками в игровой форме. Например, не просто собирать мячи, а грибы для ежика. Мотивирующие истории всегда работают. Также можно собирать в дневник оценки, штампики и наклейки. Но если ребенок завис в аморфном состоянии и не заинтересован в занятиях, не настаивайте. Чаще всего, подобные усилия не дают результата.

Шаг 6

Оцените взаимодействие ребенка с другими детьми из секции. Если ребенок говорит, что ему не нравится коллектив, скорее всего, стоит всерьез задуматься о смене локации для тренировок. От того, нравится ли ребенку играть и развлекаться с ребятами, зависит 60-70% успеха. Особенно в вопросе регулярности занятий.

Шаг 7

Оцените предел. Большинство видов спорта требуют вложений. И там, где в начале была лишь простенькая форма и ежемесячный взнос, со временем появляются индивидуальные тренировки, поездки и платные соревнования. Что уж говорить об экипировке. Нужно «на берегу» договориться о том, до какого уровня спортивной карьеры вы готовы вести своего ребенка. И несмотря на то, что дальнейшие вложения могут быть крупными и не всегда предсказуемыми, можно еще до начала тренировок выделить наиболее затратные виды спорта. Это хоккей, теннис, фигурное катание, художественная гимнастика. Более бюджетные варианты: футбол, легкая атлетика, плавание, прыжки в воду.

Шаг 8

Вы решили, что готовы вырастить спортсмена, ваш ребенок выбрал секцию, его глаза загорелись, вы все продумали и отвели его в школьную секцию. Что дальше? А дальше все просто: важно не задерживаться на этом уровне и подбирать дальнейшую локацию по отзывам и рекомендациям знакомых. Уровень школьной секции устроит вас лишь лет до 8–9. Это время станет буфером для мониторинга приличных академий. Затем ребенка нужно перевести под крыло опытного тренера, который распределит маленького спортсмена в группу, подходящую по уровню подготовки. Также важно обсудить с тренером особенности и этапы развития ребенка в каждом виде спорта. Например, в теннисе важно выбрать школу с программой «Tennis 10» для детей младше 10 лет. В ней дети играют мячами разных цветов в зависимости от плотности, что помогает легче отработать технику. Взрослый мяч тяжелее и не позволит освоить азы так легко.

Шаг 9