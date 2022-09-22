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1 час назад

Российский врач связала употребление фастфуда с развитием рака у детей

Vse42.ru

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Вероника Ведяшкина предупредила россиян, что рацион ребенка, в котором присутствует фастфуд, может спровоцировать развитие депрессии и онкологических заболеваний.

Российский врач связала фастфуд с развитием рака у детей
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с журналистами российский медик призвала отказаться от употребления фастфуда, особенно это касается детей с лишним весом, хроническими заболеваниями пищеварения и сахарным диабетом. Чем чаще человек употребляет такую пищу, тем выше риск появления гастроэнтерологических и других заболеваний, отметила Ведяшкина. В список вредных продуктов она включила сладкие газированные напитки, картошку фри, наггетсы и мясные полуфабрикаты, например колбасы и сосиски, передает издание "Газета.Ru".

– Все эти продукты содержат большое количество сахара, соли, органических кислот, транс-жиров и канцерогенов, фосфатов, которые в дальнейшем могут быть причиной развития кариеса, сахарного диабета, атеросклероза, депрессий, нарушения кальциевого обмена в организме, заболеваний желудочно-кишечного тракта и онкологии, – цитирует СМИ врача.

Специалист добавила, что наименее вредной едой из фастфуда для ребенка являются соки, запеченный картофель, пироги и сырная пицца, также в заведениях общественного питания есть детское меню с салатами и фруктовыми дольками, передает издание Inforeactor.ru.

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