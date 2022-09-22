Российский врач связала фастфуд с развитием рака у детей

В разговоре с журналистами российский медик призвала отказаться от употребления фастфуда, особенно это касается детей с лишним весом, хроническими заболеваниями пищеварения и сахарным диабетом. Чем чаще человек употребляет такую пищу, тем выше риск появления гастроэнтерологических и других заболеваний, отметила Ведяшкина. В список вредных продуктов она включила сладкие газированные напитки, картошку фри, наггетсы и мясные полуфабрикаты, например колбасы и сосиски, передает издание "Газета.Ru".