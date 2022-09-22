Стоматолог рассказала, как безопасно почистить зубы ребенку

"Действовать приходится напористо, потому что с детьми от года до трех лет по-другому иногда просто не получается. В этом возрасте у них сложный период: они изучают свое "я", отделяют себя от мамы и, если что-то им не по нраву, выражают протест слезами и активным сопротивлением. Не помогают даже уговоры, игры и развлечения", – пояснила врач.