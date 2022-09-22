Психолог рассказала, как могут повлиять популярные игрушки "Хагги Вагги" на детей

Игрушки "Хагги Вагги" и "Кисси Мисси" в виде неизведанных существ с острыми клыками стали весьма популярны. Правда, мнения об их положительном влиянии на детей разделились.
"ОТВ - Екатеринбург" пишет о том, что армия "монстров" в коллекции этой серии пополняется новыми персонажами. Психолог Галина Зарипова прокомментировала изданию свою позицию относительно влияния таких игрушек на ментальное здоровье детей:
"Сами по себе игрушки на детскую психику не влияют. Влияет то, какой контекст вокруг этой игрушки и какие отношения к этой игрушке у самих родителей. Потому что очень часто, когда родители видят что-то такое, они пугаются сами и предполагают, что ребенок тоже будет напуган".
Вместе с тем в Роскачество сообщили, что проверят "Хагги Вагги". Их протестируют на безопасность, воспламеняемость, прочность и устойчивость к слюне и поту. Также проверят документы и поставщиков. Кроме того, все игрушки получат психолого-педагогическую оценку.