Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

Психолог рассказала, как могут повлиять популярные игрушки "Хагги Вагги" на детей

СОВА

Игрушки "Хагги Вагги" и "Кисси Мисси" в виде неизведанных существ с острыми клыками стали весьма популярны. Правда, мнения об их положительном влиянии на детей разделились.

Психолог рассказала, как могут повлиять популярные игрушки "Хагги Вагги" на детей
Фото: СОВАСОВА

"ОТВ - Екатеринбург" пишет о том, что армия "монстров" в коллекции этой серии пополняется новыми персонажами. Психолог Галина Зарипова прокомментировала изданию свою позицию относительно влияния таких игрушек на ментальное здоровье детей:

"Сами по себе игрушки на детскую психику не влияют. Влияет то, какой контекст вокруг этой игрушки и какие отношения к этой игрушке у самих родителей. Потому что очень часто, когда родители видят что-то такое, они пугаются сами и предполагают, что ребенок тоже будет напуган".

Вместе с тем в Роскачество сообщили, что проверят "Хагги Вагги". Их протестируют на безопасность, воспламеняемость, прочность и устойчивость к слюне и поту. Также проверят документы и поставщиков. Кроме того, все игрушки получат психолого-педагогическую оценку.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители