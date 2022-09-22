Психолог рассказала, как могут повлиять популярные игрушки "Хагги Вагги" на детей

"Сами по себе игрушки на детскую психику не влияют. Влияет то, какой контекст вокруг этой игрушки и какие отношения к этой игрушке у самих родителей. Потому что очень часто, когда родители видят что-то такое, они пугаются сами и предполагают, что ребенок тоже будет напуган".