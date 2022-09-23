5 ошибок родителей, из-за которых их не любят взрослые дети

Травмы, пережитые в раннем возрасте, оставляют отпечаток на всю жизнь человека, поэтому он стремится разорвать контакт с теми, кто его обижал.

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Отношения детей и родителей — вечная тема. Даже если вы были лучшими друзьями, пока наследник посещал детский сад, во взрослом возрасте контакт может оборваться. Иногда к этому приводят ошибки в воспитании, которых стоит избегать, чтобы сохранить любовь и уважение своих детей.

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Тотальный контроль

Руководствуясь принципам «Ребенку нужна дисциплина», некоторые родители превращаются в настоящих надсмотрщиков, контролирующих каждый шаг ребенка. Для этих мам и пап нет границ: они легко прочитают личный дневник, зайдут в социальные сети подростка и устроят обыск в комнате. Что происходит, когда ребенок вырастает в такой семье? Конечно, он рвется к свободе и мечтает сбежать от «всевидящего ока» мамы и папы. Семья ассоциируется у них не с теплом и заботой, а с дисциплиной и повиновением, поэтому взрослые дети избегают общения со своими надсмотрщиками.

Манипулирование ребенком

Иногда мама и папа делают ребенка посредником в ссорах или разменной монетой в отношениях. Вопреки ожиданиям родителей и надеждам, что малыши ничего не понимают, дети быстро смекают, что их не воспринимают, как отдельную, самостоятельную личность. Они учатся не реагировать на манипуляции родителей и во взрослом возрасте стремятся разорвать с ними все отношения.

Слишком много заботы

Казалось бы, что плохого в том, чтобы заботиться о своем малыше? Но иногда опека переходит все границы разумного, подросток начинает задыхаться от чрезмерной материнской любви. Помните, что со временем родитель должен отойти на второй план, а самостоятельность нужна ребенку не меньше, чем любовь и забота. Если перестараться с опекой, то во взрослом возрасте наследник будет стремиться находиться в меньшем контакте с мамой и папой.

Насилие

Не важно, идет ли речь о физическом или моральном насилии. Ребенок никогда не забудет и не простит издевательств. Никто не хочет жить рядом со своим палачом, поэтому, получив малейший шанс на свободу, он постарается оказаться, как можно дальше от родителей. А в воспоминаниях они навсегда останутся жестокими людьми.

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