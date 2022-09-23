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1 час назад

Изучена реакция младенцев в утробе на вкус и запах

Lenta.ru

Британские специалисты из Университета Дарема изучили реакцию младенцев в утробе матери на вкус и запах с помощью 4D-ультразвукового исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.

Изучена реакция младенцев в утробе на вкус и запах
Фото: риа новостириа новости

Медики попросили 100 беременных женщин употреблять одну капсулу, содержащую примерно 400 миллиграмм моркови или 400 миллиграмм порошка из капусты за 20 минут до каждого сканирования. После чего ученые изучили реакцию на лице еще нерожденных детей. Те плоды, чьи матери принимали капсулы с морковным порошком, демонстрировали выражение лица, напоминающее улыбку. А из группы с капустой скорее огорчение.

Результаты работы демонстрируют этапы развития вкусовых и обонятельных рецепторов человека. Подобные исследования проводились и раньше, однако уже после рождения детей, это был первый подобный эксперимент с участием детей в утробе.

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