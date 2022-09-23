Изучена реакция младенцев в утробе на вкус и запах

Британские специалисты из Университета Дарема изучили реакцию младенцев в утробе матери на вкус и запах с помощью 4D-ультразвукового исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.

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Медики попросили 100 беременных женщин употреблять одну капсулу, содержащую примерно 400 миллиграмм моркови или 400 миллиграмм порошка из капусты за 20 минут до каждого сканирования. После чего ученые изучили реакцию на лице еще нерожденных детей. Те плоды, чьи матери принимали капсулы с морковным порошком, демонстрировали выражение лица, напоминающее улыбку. А из группы с капустой скорее огорчение.