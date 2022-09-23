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3 часа назад

В Красноярске осудят пожилую воспитательницу детсада, истязавшую трехлетних детей

Газета.Ruиещё 1

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего воспитателя одного из местных детских садов, которая подозревается в истязании детей и ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следствие установило, что с июля по декабрь 2021 года сотрудница дошкольного учреждения неоднократно избивала троих трехлетних детей. Россиянка систематически била двух малолетних мальчиков и девочку по ягодицам, таскала их за руки и разрешала другим детям издеваться над ними. Кроме прочего, женщина запрещала воспитанникам ходить в туалет, а иногда и вовсе запирала их в уборной. "В ходе следствия обвиняемая вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что медиков башкирского противотуберкулезного диспансера обвинили в истязании детей-сирот.

В Красноярске осудят пожилую воспитательницу детсада, истязавшую трехлетних детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Дети,Следственный комитет,
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