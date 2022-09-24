Психолог объяснила, как не травмировать ребенка при разводе

При разводе родители должны объяснить ребенку, что их проблемы никак не сказываются на отношении к нему. Кроме того, важно давать ребенку возможность общаться и с мамой, и с папой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Как отметила специалист, развод всегда является травмой для ребенка.

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— Самое главное — сделать эту травму как можно более мягкой. Ребенку очень важно знать, что родители расстались друг с другом, но не с ним. Ему важно, чтобы в жизни происходило меньше изменений, чтобы была возможность общаться и с папой, и с мамой, — рассказала собеседница «ВМ».

Родители не должны настраивать ребенка друг против друга, уверена психолог: например, мамам нельзя мешать общению и говорить, что папа бросил семью. Если ребенок маленький, ему можно объяснить, что папа с мамой дружили, а теперь не дружат. Когда ребенок старше, лучше уточнить, что взрослые теперь не могут жить вместе, но все равно будут опекать ребенка, заметила Наумова.

После развода дети некоторое время будут переживать ситуацию особенно остро, уточнила эксперт.

— Развод и раздел имущества нужно проводить по максимуму тихо и спокойно, учитывая интересы ребенка. Но ребенок все равно в течение трех месяцев будет адаптироваться к новой ситуации. Если три месяца прошло, а ребенок не справился — значит, родители что-то делают не так, и это повод обратиться за помощью к специалистам, — порекомендовала собеседница «ВМ».

После развода родителям важно остаться друзьями, избегать конфликтов и оскорблений в адрес друг друга, подчеркнула Наумова. Важно, чтобы родители оставили свои обиды, прошли психотерапию, проработали проблемы и не мстили друг другу.

Если родители будут пытаться ухудшить жизнь друг друга, это может отразиться на ребенке, заметила психолог.